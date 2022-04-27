Фінляндія конфіскувала у російського олігарха Тимченка найбільший стадіон у Гельсінкі

21:59 27 квітня Київ, Україна

Управління Фінляндії зі стягнення боргів конфіскувало активи російсько-фінського олігарха Геннадія Тимченка у колишній Hartwall Areena, повідомляє видання Yle.



Там уточнили, що це було зроблено у рамках виконання санкцій Євросоюзу. Олігарху належить 22,5% найбільшого спортивного майданчика в Гельсінкі. Тепер вона називається Helsinki-halli. Стадіон довелося перейменувати після того, як спонсор Hartwall відмовився від співпраці з холдинговою компанією арени Helsinki Halli Oy через російське вторгнення в Україну.



Тимченко вважається акціонером майданчика з 2013 року, його частка оцінюється у €10 млн.. За даними видання, фінське відомство також відмовилося приймати будь-які платежі від зареєстрованої у Люксембурзі компанії White Anchor Holding. Журналісти зазначають, що White Anchor Holding також пов'язана з Тимченком — саме вона фінансувала комплекс Helsinki-halli.



Співвласником стадіону є інший російсько-фінський олігарх Роман Ротенберг. Загалом йому та Тимченку належить 44% холдингової компанії арени Helsinki Halli Oy. При цьому їхнє сукупне право голосу в компанії становить 93,9%. Крім Тимченка та Ротенберга, 13% Helsinki-hall належить Фінській хокейній асоціації. Інші 42% розподіляються між 557 іншими акціонерами.



Helsinki-hall є домашньою ареною хокейної команди «Йокерит», яка донедавна входила до складу Континентальної хокейної ліги Росії під керівництвом Тимченка.. Після вторгнення росії в Україну керівництво клубу вирішило знятися з чемпіонату КХЛ та пропустити матчі плей-офф. 5 квітня «Йокерит» опублікував заяву про повний вихід з КХЛ. Тимченко був співвласником клубу з 2013 до 2019 року.



Олігарх потрапив під санкції Великобританії після того, як росія визнала незалежність "ДНР" та "ЛНР". Пізніше через війну в Україні Тимченка включили й у списки санкцій країн ЄС. За даними Bloomberg, через санкції статки бізнесмена скоротилися на $6,4 млрд і оцінюються в $16,4 млрд.