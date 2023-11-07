Фінляндія конфіскувала нерухомість російського бізнесмена під санкціями ЄС

У Фінляндії конфіскували цінну нерухомість російського бізнесмена Бориса Альошина. Він працює в російській авіаційній промисловості і з червня 2023 року перебуває під санкціями ЄС.

ЄС вніс 68-річного підприємця та вченого Бориса Альошина до списку санкцій влітку через повномасштабну російську агресію проти України. Він працює у багатьох компаніях, пов'язаних із російською військовою індустрією.



Альошин направив Міністерству оборони заявку на дозвіл на купівлю ділянки влітку 2020 року. У заявці йдеться про те, що бізнесмен проводив відпустки в цих місцях, де переважно рибалив.



Альошин є науковим та технологічним радником генерального директора компанії United Aircraft Corporation (UAC), якою володіє російська держава. Дочірні підприємства цього концерну випускають, зокрема, винищувачі МіГ та Сухой для російської армії. Він також голова ради директорів компанії "Кронштадт", яка виготовляє безпілотні військові дрони "Оріон" для армії росії.



Власність людей, які зазнали економічних санкцій з боку ЄС, заморожується у Євросоюзі. Крім того, їм заборонено подорожувати країнами союзу або проїжджати через ЄС транзитом.

Про це повідомляє Yle.Правоохоронні органи Фінляндії наклали арешт на нерухомість Альошина у місті Кіркконуммі.Це зробили ще у вересні на запит Міністерства закордонних справ. Правоохоронці не називали ім'я бізнесмена - особу Альошина та право власності на ділянку встановили журналісти.Згідно з рішенням судових приставів, у Альошина було вилучено два маєтки, які разом коштують понад 2,5 млн євро.