Фінляндія та сили НАТО проведуть військово-морські навчання на Балтиці

Морська група сил швидкого реагування НАТО візьме участь у військово-морських навчаннях Фінляндії.
Про це 4 листопада повідомило фінське Міністерство оборони.
Зазначається, що три кораблі альянсу пришвартуються в порту Хернесаарі до Гельсінків з 4 по 7 листопада, а потім відбудуться дводенні спільні навчання з Береговим флотом, який є частиною військово-морських сил Фінляндії.
Маневри пройдуть у Фінській затоці та північній частині Балтійського моря. Їх метою є покращення оперативної спільної діяльності кораблів НАТО та Берегового флоту Фінляндії у прибережній зоні.
Агентство наголошує, що на відміну від навчань колишніх років, кораблі альянсу не будуть відкриті для відвідування.
Про це 4 листопада повідомило фінське Міністерство оборони.
Зазначається, що три кораблі альянсу пришвартуються в порту Хернесаарі до Гельсінків з 4 по 7 листопада, а потім відбудуться дводенні спільні навчання з Береговим флотом, який є частиною військово-морських сил Фінляндії.
Маневри пройдуть у Фінській затоці та північній частині Балтійського моря. Їх метою є покращення оперативної спільної діяльності кораблів НАТО та Берегового флоту Фінляндії у прибережній зоні.
Агентство наголошує, що на відміну від навчань колишніх років, кораблі альянсу не будуть відкриті для відвідування.
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