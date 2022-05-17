Фінляндія та Швеція завтра разом подадуть заявки до НАТО – шведський прем'єр

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон на спільній прес-конференції з президентом Саулі Ніїністе заявила, що заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу будуть подані вже завтра, 18 травня, повідомляє Yle.
За словами прем'єра, у процесі вступу до альянсу країни рухаються "пліч-о-пліч".
Шведський прем'єр упевнена, що НАТО зміцнить безпеку у Швеції та у регіоні Балтійського моря.
Президент Саулі Ніїністе, у свою чергу, заявив, що Північна Європа стане опорою безпеки.
На тлі війни Росії проти України президент Фінляндії Саулі Ніїністе у травні 2022 року оголосив про намір країни подати заявку на вступ до НАТО.
Як контрзаходи щодо вступу Фінляндії до НАТО 13 травня росія припинила постачання газу до країни.
Шведський прем'єр упевнена, що НАТО зміцнить безпеку у Швеції та у регіоні Балтійського моря.
Президент Саулі Ніїністе, у свою чергу, заявив, що Північна Європа стане опорою безпеки.
На тлі війни Росії проти України президент Фінляндії Саулі Ніїністе у травні 2022 року оголосив про намір країни подати заявку на вступ до НАТО.
Як контрзаходи щодо вступу Фінляндії до НАТО 13 травня росія припинила постачання газу до країни.
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