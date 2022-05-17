Фінляндія та Швеція завтра разом подадуть заявки до НАТО – шведський прем'єр

22:47 17 травня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон на спільній прес-конференції з президентом Саулі Ніїністе заявила, що заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу будуть подані вже завтра, 18 травня, повідомляє Yle.

"Завтра ми спільно подамо заявки НАТО" , - заявила Андерссон.

За словами прем'єра, у процесі вступу до альянсу країни рухаються "пліч-о-пліч".



Шведський прем'єр упевнена, що НАТО зміцнить безпеку у Швеції та у регіоні Балтійського моря.



Президент Саулі Ніїністе, у свою чергу, заявив, що Північна Європа стане опорою безпеки.



На тлі війни Росії проти України президент Фінляндії Саулі Ніїністе у травні 2022 року оголосив про намір країни подати заявку на вступ до НАТО.



Як контрзаходи щодо вступу Фінляндії до НАТО 13 травня росія припинила постачання газу до країни.