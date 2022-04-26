Фінляндія та Швеція надішлють у найближчі тижні заявку до НАТО

08:57 26 квітня Київ, Україна

Уряд Фінляндії найближчими тижнями надішле заявку на вступ до НАТО.

Про це повідомив заступник голови комітету із закордонних справ фінського парламенту Ерккі Туоміоя, передає Helsingin Sanomat.



21 квітня фінські парламентарії зустрілися у Стокгольмі зі спікером шведського парламенту Андреасом Норленом, представниками комітетів із закордонних справ та оборони, а також з міністром закордонних справ Анн Лінде та міністром оборони Петером Хультквістом.

"Я поінформував шведську сторону, що у Фінляндії більшість громадян виступають за членство в НАТО . Це означає, що ми надішлемо заявку на вступ до Альянсу найближчими тижнями, навесні. Я сказав це незалежно від того, чи я вважаю це гарною чи поганою справою", – сказав Туоміоя.

Як розповів фінський депутат Юсі Халла-ахо, шведів цікавив процес та ухвалення рішення Фінляндією у зв'язку з можливим членством у НАТО.

"Ця інформація викликала у шведів задоволені веселощі", - охарактеризував Халла-ахо реакцію шведської сторони на слова Туоміоя.

Він додав, що в середині засідання фінського та шведського комітетів стало зрозумілим, що шведський уряд намагається прискорити власний процес вступу до НАТО.



13 квітня газета Svenska Dagbladet написала, що Швеція вступить до НАТО: нібито прем'єр уже ухвалила рішення про це.



У той же день глава фінського уряду Санна Марін заявила, що Фінляндія ухвалить рішення, вступати до НАТО чи ні протягом кількох тижнів.



Наступного дня Росія стала загрожувати Фінляндії та Швеції "за НАТО" ядерною зброєю, "іскандерами" та гіперзвуком.



Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що загрози Росії поки що нейтральній Фінляндії через її можливе вступ до НАТО не є новими і не вплинуть на рішення Гельсінкі.