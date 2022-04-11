Фінляндія та Швеція можуть вже цього літа вступити до НАТО

Фінляндія та Швеція мають намір вступити до НАТО цього літа у зв'язку з російською агресією проти України, повідомляє лондонська газета The Times з посиланням на американські джерела.
У разі вступу цих країн до альянсу кількість держав-членів збільшиться до 32. При цьому Фінляндія серед них стане країною з найдовшим кордоном із росією — 1340 кілометрів. Від цього кордону до Санкт-Петербурга приблизно 200 кілометрів.
Швеція більше 200 років не вступала до жодних військових союзів. Фінляндія протягом усієї холодної війни дотримувалася нейтралітету.
Шведське видання Aftonbladet писало, що Стокгольм у середині червня може затвердити свою заявку на вступ до організації та вже наприкінці місяця її можуть схвалити на саміті НАТО у Мадриді. Гельсінкі планує вступити в альянс у цей час, дві країни постійно координують свої дії.
У Пентагоні зазначали, що США не будуть у найближчому майбутньому розміщувати війська у Фінляндії та Швеції, якщо вони вступлять до НАТО.
У разі вступу цих країн до альянсу кількість держав-членів збільшиться до 32. При цьому Фінляндія серед них стане країною з найдовшим кордоном із росією — 1340 кілометрів. Від цього кордону до Санкт-Петербурга приблизно 200 кілометрів.
Швеція більше 200 років не вступала до жодних військових союзів. Фінляндія протягом усієї холодної війни дотримувалася нейтралітету.
Шведське видання Aftonbladet писало, що Стокгольм у середині червня може затвердити свою заявку на вступ до організації та вже наприкінці місяця її можуть схвалити на саміті НАТО у Мадриді. Гельсінкі планує вступити в альянс у цей час, дві країни постійно координують свої дії.
У Пентагоні зазначали, що США не будуть у найближчому майбутньому розміщувати війська у Фінляндії та Швеції, якщо вони вступлять до НАТО.
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