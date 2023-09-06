Фінляндія хоче дозволити США розміщувати на території країни військових та техніку

Фінляндія веде переговори щодо угоди про співпрацю в галузі оборони зі Сполученими Штатами. Скандинавська країна дозволить присутність військ іншої країни на своїй території довше, ніж звичайні військові навчання.
Про це повідомляє Yle.
Мета угоди полягає в тому, щоб солдати США мали у своєму розпорядженні об'єкти і території у Фінляндії, наприклад, для навчання, зберігання зброї та обслуговування обладнання.
Збройним силам США, ймовірно, буде надано доступ принаймні в один аеропорт і порт, а також доступ до деяких районів тренувань. Закріплені за Сполученими Штатами приміщення поточних гарнізонів Сил оборони або поблизу них.
Президенти Саулі Ніїностіо та Джо Байден домовилися про поглиблення оборонної співпраці у березні 2022 року після нападу росії на Україну.
З погляду Фінляндії обороноздатність зміцнюється шляхом зберігання американської зброї та присутності військ та навчання з фінами. Практична реалізація угоди швидше буде загальним навчанням, ніж накопиченням великої кількості зброї.
Поки що відомо, де будуть розміщені війська США у Фінляндії. Між Рованіємі та Кеміарві, на півночі країни, також є великий тренувальний полігон для сил оборони європейського масштабу Роваярві.
Про це повідомляє Yle.
Мета угоди полягає в тому, щоб солдати США мали у своєму розпорядженні об'єкти і території у Фінляндії, наприклад, для навчання, зберігання зброї та обслуговування обладнання.
Збройним силам США, ймовірно, буде надано доступ принаймні в один аеропорт і порт, а також доступ до деяких районів тренувань. Закріплені за Сполученими Штатами приміщення поточних гарнізонів Сил оборони або поблизу них.
Президенти Саулі Ніїностіо та Джо Байден домовилися про поглиблення оборонної співпраці у березні 2022 року після нападу росії на Україну.
З погляду Фінляндії обороноздатність зміцнюється шляхом зберігання американської зброї та присутності військ та навчання з фінами. Практична реалізація угоди швидше буде загальним навчанням, ніж накопиченням великої кількості зброї.
Поки що відомо, де будуть розміщені війська США у Фінляндії. Між Рованіємі та Кеміарві, на півночі країни, також є великий тренувальний полігон для сил оборони європейського масштабу Роваярві.
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