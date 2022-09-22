Фінляндія заарештувала активи двох олігархів із найближчого оточення путіна

16:17 22 вересня Київ, Україна

В рамках санкційних заходів проти росії, за її вторгнення в Україну, влада Фінляндії заарештувала активи «Яндекса», які належать олігарху Аркадію Воложу, а також активи Романа Ротенберга, сина Бориса Ротенберга.

Про це повідомляє газета Helsingin Sanomat.

За інформацією видання, відповідні рішення було ухвалено у серпні та на початку вересня.



Аркадій Волож втратив фінські активи «Яндекса». IT-компанія у Фінляндії керує сервісом таксі Yango та має центр обробки даних у місті М'янтьсяля.



Волож залишив посаду генерального директора та місце у раді директорів «Яндекса» після введення персональних санкцій Євросоюзу на початку червня. Тоді він пояснив, що «це рішення відповідає інтересам компанії та її зацікавлених сторін».



Роман Ротенберг втратив доступ до акцій Långvik Capital, що управляє готельним комплексом, та її частин у двох інших компаніях. Зокрема, йдеться про льодову арену Helsinki Halli (раніше відому як «Хартвал Арена»), розташовану в Гельсінкі. Крім Ротенберга, значною часткою Helsinki Halli володів мільярдер Геннадій Тимченко, чиї активи вже були заарештовані раніше. Тепер арена перейшла під контроль фінської влади.



Helsinki Halli є домашньою ареною хокейної команди «Йокеріт», яка донедавна входила до складу Континентальної хокейної ліги росії під керівництвом Тимченка. Після вторгнення росії в Україну керівництво клубу вирішило знятися з чемпіонату КХЛ та пропустити матчі плей-офф. 5 квітня «Йокеріт» опублікував заяву про повний вихід з КХЛ.



Заарештовану власність оформлено на Романа Ротенберга, сина Бориса Ротенберга, який не включений до списку санкцій Євросоюзу. Однак «офіційні документи показують», що старші Ротенберги, які перебувають під санкціями, та їхні кіпрські компанії позичили Långvik Capital загалом понад €34 млн, стверджує Helsingin Sanomat.



Раніше президент Фінляндії Саулі Ніїністе заявив, що країна перестане вважати володіння нерухомістю підставою для видачі віз громадянам росії. Президент додав, що це посилення для власників нерухомості стане частиною широкого комплексу заходів. Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін також повідомляла, що санкції мають позначитися на повсякденному житті пересічних росіян. Вона виступила проти того, щоб туристи з росії вільно подорожували Європою, поки йде війна в Україні.