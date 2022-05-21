Фінансова допомога Україні від Канади – понад $200 млн

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд на зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків G7 у Німеччині у п'ятницю, 20 травня, оголосила про надання Україні додаткових 200 млн доларів фінансової допомоги, пише прес-служба її відомства.

"Міністр фінансів Канади Христя Фріланд оголосила про додаткову позику в 250 мільйонів канадських доларів (близько 210 мільйонів США – ред.) для України через адміністрований рахунок МВФ. Ці кошти вважаються окремо від суттєвої допомоги, наданої раніше на військову та гуманітарну підтримку, а також міграційні заходи", - йдеться у повідомленні.

Як зазначено, разом із новим пакетом допомоги загальна сума, яку Канада надала Україні цього року, перевищує 1,5 млрд. доларів.

Крім того, Фріланд вкотре наголосила, що разом із партнерами робитиме все можливе, щоб російська влада відповіла за свої злочини проти України.

Як повідомлялося, за підсумками міністерської зустрічі G7 у німецькому місті Кенігсвінтер країни Великої сімки ухвалили рішення про виділення Україні 19,8 млрд доларів.