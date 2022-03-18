Фінальний батл Байден vs Трамп: знову не обійшлися без України

10:10 23 жовтня Київ, Україна

Протягом других і фінальних дебатів кандидати неодноразово згадували про Україну та протидію Росії, в тому числі порушувалося питання газодобувної компанії Burisma.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Другий і фінальний раунд президентських дебатів значно відрізнявся від попереднього. Напередодні дебатів організатори оголосили про зміни в правилах. Протягом перших двох хвилин відповіді кандидата мікрофон його опонента був вимкнений. Під час обговорення обидва мікрофони були увімкнені. Таким чином організаторам вдалося стримати кандидатів від перебивання один одного", - пише видання.

Так, Джо Байден звинуватив Дональда Трампа в бездіяльності щодо втручання в американські вибори.

"Будь-яка країна, що спробує втрутитися в американські вибори, заплатить ціну. В ці вибори були залучені Росія, Китай, і тепер ми дізналися, що Іран також. Вони заплатять ціну, якщо мене оберуть. Вони втручаються в американський суверенітет. І наскільки мені відомо, президент не сказав ні слова Путіну про це. І я не знаю, чому", - заявив Байден.

Своєю чергою Дональд Трамп сказав, що він є жорстким стосовно Росії. І підкреслив, що його адміністрація, на відміну від адміністрації Обами, надала військову допомогу Україні.

"Ніхто не був більш жорстким стосовно Росії, ніж я. У плані санкцій, в плані всього, що я зробив з НАТО. Коли Байден продавав Україні подушки і покривала, я продав протитанкові ракети. Протягом президентства Обами Росія забрала більшу частину, яка повинна бути Україною. Ви віддали це їм. Але ви отримували багато грошей від Росії", - звернувся Дональд Трамп до свого опонента.

Також президент США звинуватив Джо Байдена в корупції, нагадавши про історію, пов'язану з його сином Хантером Байденом і його участю в раді директорів Української газодобувної компанії Burisma.