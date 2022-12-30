Філіппіни попереджають про загрозу падіння уламків китайської ракети

09:03 30 грудня Київ, Україна

Космічне агентство Філіппін заявило про загрозу падіння незгорілого космічного сміття від китайської ракети. Про це повідомляє Space.com.



Китайська ракета "Чанчжен-3Б" стартувала з центру запуску супутників Січан у четвер із супутником Shiyan-10 02, це був останній космічний запуск Китаю цього року. Супутник використовуватиметься для перевірки на орбіті нових космічних технологій, таких як моніторинг космічного середовища.



Після запуску Філіппінське космічне агентство (PhilSA) у заяві рекомендувало запобіжні заходи, пов'язані з очікуваним спаленням сміття, що не згоріло, ракети "Чанчжен-3Б".



Передбачається, що залишки ракети-носія - ракетні прискорювачі та обтічники корисного навантаження - потраплять у зону у мілководдя Ректо в Південно-Китайському морі.

"Хоча не прогнозується падіння на об'єкти суші або населені райони на території Філіппін, уламки, що падають, становлять небезпеку і потенційний ризик для кораблів, літаків, рибальських човнів та інших суден, які проходитимуть через зону падіння", - йдеться в заяві PhilSA.

Також існує можливість того, що уламки потраплять на найближче узбережжя.