Філіппіни попереджають про загрозу падіння уламків китайської ракети

Космічне агентство Філіппін заявило про загрозу падіння незгорілого космічного сміття від китайської ракети. Про це повідомляє Space.com.
Китайська ракета "Чанчжен-3Б" стартувала з центру запуску супутників Січан у четвер із супутником Shiyan-10 02, це був останній космічний запуск Китаю цього року. Супутник використовуватиметься для перевірки на орбіті нових космічних технологій, таких як моніторинг космічного середовища.
Після запуску Філіппінське космічне агентство (PhilSA) у заяві рекомендувало запобіжні заходи, пов'язані з очікуваним спаленням сміття, що не згоріло, ракети "Чанчжен-3Б".
Передбачається, що залишки ракети-носія - ракетні прискорювачі та обтічники корисного навантаження - потраплять у зону у мілководдя Ректо в Південно-Китайському морі.
Китайська ракета "Чанчжен-3Б" стартувала з центру запуску супутників Січан у четвер із супутником Shiyan-10 02, це був останній космічний запуск Китаю цього року. Супутник використовуватиметься для перевірки на орбіті нових космічних технологій, таких як моніторинг космічного середовища.
Після запуску Філіппінське космічне агентство (PhilSA) у заяві рекомендувало запобіжні заходи, пов'язані з очікуваним спаленням сміття, що не згоріло, ракети "Чанчжен-3Б".
Передбачається, що залишки ракети-носія - ракетні прискорювачі та обтічники корисного навантаження - потраплять у зону у мілководдя Ректо в Південно-Китайському морі.
Також існує можливість того, що уламки потраплять на найближче узбережжя.
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