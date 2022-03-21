Філіппіни накрив тайфун "Молаве". Кількість жертв зростає

13:29 27 жовтня Київ, Україна

Тайфун "Молаве" або як його ще називають тайфун "Квінта" налетів на Філіппіни зі страшною силою. На цей момент відомо про дев'ять жертв, але місцева влада впевнена, що кількість постраждалих і зниклих буде рости.