Філіппіни накрив тайфун "Молаве". Кількість жертв зростає

13:29 27 жовтня Київ, Україна

Тайфун "Молаве" або як його ще називають тайфун "Квінта" налетів на Філіппіни зі страшною силою. На цей момент відомо про дев'ять жертв, але місцева влада впевнена, що кількість постраждалих і зниклих буде рости.
 
Сила вітру досягала 125 кілометрів на годину. Місцями - з поривами до 185. За даними синоптиків, тайфун пронісся через провінції Філіппін в південному напрямку від столиці Маніла. Через дощ і сильний вітер понад 70 тисяч людей залишили свої будинки і переселилися в 800 тимчасових притулків.

У сільській місцевості з багатьох будівель вітер зірвав дахи, повалені багато дерев, виникли проблеми з енергопостачанням. Затоплено фермерські господарства.

Синоптики повідомляють, що за кілька днів "Молаве" може дістатися до В'єтнаму.