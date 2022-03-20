Філіппіни: бойовий півень позбавив життя поліціянта

18:13 28 жовтня Київ, Україна

На час карантину на Філіппінах заборонили проведення півнячих боїв, поліція періодично виїжджає на перевірку дотримання карантинних правил.

Одна з таких перевірок закінчилася летальним результатом: бійцівський півень розсік металевою шпорою артерію поліціянту - згодом через втрату крові той помер, пише BBC.



Відзначимо, що півнячі бої на Філіппінах завжди збирали тисячі глядачів і до пандемії їх можна було проводити законно в спеціально відведених для цього місцях щонеділі та під час офіційних свят. Однак з введенням карантину бої були тимчасово заборонені.



Так, для перевірки свідомості громадян, поліція іноді перевіряла місця, де зазвичай проводилися подібні заходи. Але під час одного з незаконно організованих боїв копи вирішили втрутитися, щоб його зупинити, і в цей момент на офіцера налетів півень.



Птах розсік лейтенанту стегно, розрізавши металевою шпорою велику артерію. Поліціянта тут же доставили в лікарню, проте, врятувати його не вдалося, чоловік помер від втрати крові.



За словами начальника місцевої поліції, він довго не міг повірити в те, що трапилося.

"Вперше за 25 років несення служби я втратив колегу через шпори бойового півня", - зазначив він.

Організатори півнячих боїв були арештовані, а самі птахи і запасні комплекти шпор вилучені, розслідування триває.