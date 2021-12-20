Філіппінець більше року жив з ножем у грудях

20:49 26 березень Київ, Україна

Кент Райан Томао, 25 років, отримав ножове поранення 15 місяців тому, лікарі зашили йому рану і не зробили рентген.

Про це пише Daily Mail.

"На мене напала банда підлітків в січні минулого року, лікар просто зашив мене і сказав, що рана не така вже й глибока", - сказав Кент.

Однак в березні 2021 року молодий чоловік захотів влаштується на роботу на шахту в провінції Агусан-дель-Сур. Йому довелося пройти медичне обстеження, зробити рентген. Яке ж було його здивування, коли виявилося, що весь цей час він жив з лезом в грудях.

"Я відчував колючий біль в грудях в холодну погоду, але я не знав, що причиною цього є ніж", - зізнався Кент.

Мабуть, коли його вдарили ножем, лезо відламалося і застрягло в тілі, дивом не зачепивши серце або легені.



Він додав, що не хоче подавати до суду на лікарню або лікаря, який лікував його, за те, що він не виявив ніж, але повернеться в ту саму лікарню, щоб лезо все-таки видалили.