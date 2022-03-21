Філіппінцям загрожує в'язниця за відмову вакцинуватися від COVID-19

Глава Філіппін Родріго Дутерте, розчарований повільними темпами вакцинації від COVID-19 в країні, пригрозив людям, які відмовляються робити щеплення, в'язницею.
Про це у вівторок, 22 червня, інформувало агентство Reuters.
Також глава держави продовжив свою заборону на очне навчання школярів. Свої рішення він пояснив тим, що Філіппіни зараз борються з одним з найбільших в Азії спалахів СOVID-19.
У той самий час, за даними видання, низка чиновників Міністерства охорони здоров'я, закликаючи філіппінців щепитися від інфекції, підкреслюють, що цей крок абсолютно добровільний.
За останніми даними, в країні з 111 мільйонами населення вакциновані тільки 2,1 мільйона осіб. Водночас кількість заражених досягла 1,4 мільйона жителів, з них 1,3 мільйона вже одужали і майже 24 тисячі - померли від ускладнень хвороби.
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