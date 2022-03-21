Філіппінцям загрожує в'язниця за відмову вакцинуватися від COVID-19

08:43 23 червня Київ, Україна

Глава Філіппін Родріго Дутерте, розчарований повільними темпами вакцинації від COVID-19 в країні, пригрозив людям, які відмовляються робити щеплення, в'язницею.

Про це у вівторок, 22 червня, інформувало агентство Reuters.

"Ви вибираєте - вакцинацію, або я відправляю вас до в'язниці... Не зрозумійте мене неправильно, в цій країні криза. Мене просто дратують філіппінці, які не дослухаються до уряду", - заявив Дутерте.

Також глава держави продовжив свою заборону на очне навчання школярів. Свої рішення він пояснив тим, що Філіппіни зараз борються з одним з найбільших в Азії спалахів СOVID-19.



У той самий час, за даними видання, низка чиновників Міністерства охорони здоров'я, закликаючи філіппінців щепитися від інфекції, підкреслюють, що цей крок абсолютно добровільний.



За останніми даними, в країні з 111 мільйонами населення вакциновані тільки 2,1 мільйона осіб. Водночас кількість заражених досягла 1,4 мільйона жителів, з них 1,3 мільйона вже одужали і майже 24 тисячі - померли від ускладнень хвороби.