Фіджі вводить локдаун - виявлено перший випадок COVID-19 у цьому році

Влада Фіджі ввела локдаун після того, як на острівній державі в Тихому океані зареєстрували перший випадок COVID-19 серед місцевого населення за 12 місяців.
Про це повідомляє CNA.
Місцеві органи охорони здоров'я заявили, що на коронавірус захворіла 53-річна жінка, яка заразилася в карантинній установі в Наді.
В обох містах ввели цілодобову комендантську годину. Більш ніж 330 осіб, які контактували з хворою, ізольовані.
Жителям Фіджі за межами закритих зон також порадили залишатися вдома, а школи та підприємства не працюють.
На Фіджі завдяки суворим карантинним заходам і прикордонному контролю з початку пандемії зафіксували менше 100 випадків COVID-19 і дві смерті.
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