Фіджі вводить локдаун - виявлено перший випадок COVID-19 у цьому році

19:22 19 квітень Київ, Україна

Влада Фіджі ввела локдаун після того, як на острівній державі в Тихому океані зареєстрували перший випадок COVID-19 серед місцевого населення за 12 місяців.
 
Про це повідомляє CNA.

Місцеві органи охорони здоров'я заявили, що на коронавірус захворіла 53-річна жінка, яка заразилася в карантинній установі в Наді.
"Щоб допомогти швидкому виявленню контактів і зменшити ймовірність подальшої передачі (коронавірусу - ред.), ми оголошуємо локдаун в містах Наді і Лаутока з 4 години ранку сьогодні", - йдеться в повідомленні.
В обох містах ввели цілодобову комендантську годину. Більш ніж 330 осіб, які контактували з хворою, ізольовані.

Жителям Фіджі за межами закритих зон також порадили залишатися вдома, а школи та підприємства не працюють.

На Фіджі завдяки суворим карантинним заходам і прикордонному контролю з початку пандемії зафіксували менше 100 випадків COVID-19 і дві смерті.