Фіджі вводить локдаун - виявлено перший випадок COVID-19 у цьому році

19:22 19 квітень Київ, Україна

Влада Фіджі ввела локдаун після того, як на острівній державі в Тихому океані зареєстрували перший випадок COVID-19 серед місцевого населення за 12 місяців.

Про це повідомляє CNA.



Місцеві органи охорони здоров'я заявили, що на коронавірус захворіла 53-річна жінка, яка заразилася в карантинній установі в Наді.

"Щоб допомогти швидкому виявленню контактів і зменшити ймовірність подальшої передачі (коронавірусу - ред.), ми оголошуємо локдаун в містах Наді і Лаутока з 4 години ранку сьогодні", - йдеться в повідомленні.

В обох містах ввели цілодобову комендантську годину. Більш ніж 330 осіб, які контактували з хворою, ізольовані.



Жителям Фіджі за межами закритих зон також порадили залишатися вдома, а школи та підприємства не працюють.



На Фіджі завдяки суворим карантинним заходам і прикордонному контролю з початку пандемії зафіксували менше 100 випадків COVID-19 і дві смерті.