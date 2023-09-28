Фермери в росії на межі банкрутства

Тисячі російських фермерських господарств опинилися на межі банкрутства через монополізацію зернового ринку після відходу іноземних гравців, які залишили росію після початку війни в Україні.
Про це повідомляє The Moscow Times.
Зернові трейдери закуповують зерно за цінами, нижчими за собівартість, що створює серйозні економічні проблеми для фермерських господарств, заявив член комітету державної думи з аграрних питань Сергій Лісовський.
Лісовський зазначив, що основна причина такої ситуації полягає у низькій конкуренції на російському зерновому ринку.
Про це повідомляє The Moscow Times.
Зернові трейдери закуповують зерно за цінами, нижчими за собівартість, що створює серйозні економічні проблеми для фермерських господарств, заявив член комітету державної думи з аграрних питань Сергій Лісовський.
Лісовський зазначив, що основна причина такої ситуації полягає у низькій конкуренції на російському зерновому ринку.
На думку Лісовського, насамперед банкрутство загрожує невеликим фермерським господарствам, які мають обмежені ресурси та фінансову стійкість.
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