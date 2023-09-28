Фермери в росії на межі банкрутства

11:33 28 вересня Київ, Україна

Тисячі російських фермерських господарств опинилися на межі банкрутства через монополізацію зернового ринку після відходу іноземних гравців, які залишили росію після початку війни в Україні.



Про це повідомляє The Moscow Times.



Зернові трейдери закуповують зерно за цінами, нижчими за собівартість, що створює серйозні економічні проблеми для фермерських господарств, заявив член комітету державної думи з аграрних питань Сергій Лісовський.



Лісовський зазначив, що основна причина такої ситуації полягає у низькій конкуренції на російському зерновому ринку.

"Ще кілька років тому в країні було 400 трейдерів, а зараз залишилися лише три", - нарік депутат. "Між цими трьома трейдерами розподілено квоти на експорт пшениці, і таке становище дозволяє їм диктувати умови виробникам".

На думку Лісовського, насамперед банкрутство загрожує невеликим фермерським господарствам, які мають обмежені ресурси та фінансову стійкість.