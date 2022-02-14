Фейкові вибори та фейкова інавгурація: більше як 8 країн не визнають Лукашенка главою РБ

Вісім європейських країн не визнають Олександра Лукашенка президентом Республіки Білорусь і засуджують проведення таємної інавгурації.
Серед цих країн - Польща, Данія, Литва, Словаччина, Німеччина, Латвія, Естонія та Чехія, незабаром й українська сторона підготує офіційну позицію щодо таємної інавгурації Олександра Лукашенка як президента Білорусі.
Так, МЗС Польщі заявило, що "бере до відома сьогоднішні події в Білорусі".
Так, МЗС Польщі заявило, що "бере до відома сьогоднішні події в Білорусі".
Глава литовської дипломатії Лінас Лінкявічюс назвав таємну інавгурацію "фарсом", а вибори "фейковими".
Дипломата підтримав словацький колега Іван Корчок, заявивши що "Олександр Лукашенко, який вступив на посаду сьогодні, не має легітимності, щоб керувати своєю країною", висловлюючи при цьому підтримку білоруського народу.
Глава МЗС Данії Йеппе Кофод зазначив, що Лукашенко підтвердив свою нелегітимність, влаштувавши таємну інавгурацію.
Глава МЗС Данії Йеппе Кофод зазначив, що Лукашенко підтвердив свою нелегітимність, влаштувавши таємну інавгурацію.
Крім того, офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт сьогодні заявив, що Німеччина не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі навіть після його інавгурації.
Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевічс оголосив, що секретна інавгурація Лукашенка "не узаконює фальсифікацію виборів і його статус глави держави".
За словами міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, незаконна інавгурація йде всупереч усім принципам демократії.
Глава МЗС Чехії Томаш Петршичек, своєю чергою, назвав інавгурацію Лукашенка незаконною, додавши, що білоруське громадянське суспільство користується повною підтримкою Чеської Республіки.
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