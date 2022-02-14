Фейкові вибори та фейкова інавгурація: більше як 8 країн не визнають Лукашенка главою РБ

18:41 23 вересень Київ, Україна

Вісім європейських країн не визнають Олександра Лукашенка президентом Республіки Білорусь і засуджують проведення таємної інавгурації.

Серед цих країн - Польща, Данія, Литва, Словаччина, Німеччина, Латвія, Естонія та Чехія, незабаром й українська сторона підготує офіційну позицію щодо таємної інавгурації Олександра Лукашенка як президента Білорусі.



Так, МЗС Польщі заявило, що "бере до відома сьогоднішні події в Білорусі".

"Президент, обраний на недемократичних виборах, не може розглядатися як той, який здійснює законну владу, незалежно від того, відбулося принесення присяги секретно або офіційно", - заявили дипломати.

Глава литовської дипломатії Лінас Лінкявічюс назвав таємну інавгурацію "фарсом", а вибори "фейковими".

"Фейкові вибори. Фейкова інавгурація. Колишній президент Білорусі не стає менш колишнім. Навпаки. Його незаконність - факт з усіма наслідками, що випливають звідси", - написав він.

Дипломата підтримав словацький колега Іван Корчок, заявивши що "Олександр Лукашенко, який вступив на посаду сьогодні, не має легітимності, щоб керувати своєю країною", висловлюючи при цьому підтримку білоруського народу.



Глава МЗС Данії Йеппе Кофод зазначив, що Лукашенко підтвердив свою нелегітимність, влаштувавши таємну інавгурацію.

"Білорусі потрібні вільні та справедливі вибори = демократично обраний президент. Фальсифіковані вибори повинні привести Лукашенка не в президентський палац, а в список санкцій ЄС", - вважає він.

Крім того, офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт сьогодні заявив, що Німеччина не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі навіть після його інавгурації.





Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевічс оголосив, що секретна інавгурація Лукашенка "не узаконює фальсифікацію виборів і його статус глави держави".

За словами міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, незаконна інавгурація йде всупереч усім принципам демократії.

"Лукашенко явно позбувся свого мандата. Ми закликаємо до вільних і справедливих виборів для людей Білорусі, щоб вони могли отримати президента, на якого вони заслуговують", - заявив він.

Глава МЗС Чехії Томаш Петршичек, своєю чергою, назвав інавгурацію Лукашенка незаконною, додавши, що білоруське громадянське суспільство користується повною підтримкою Чеської Республіки.