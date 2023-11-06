Федеральний канцлер Німеччини закликав боротися з антисемітизмом

11:18 06 листопада Київ, Україна





В інтерв'ю Mannheimer Morgen він наголосив, що напади на євреїв у Німеччині зачіпають все суспільство і тому важливо, щоб усі громадяни підтримували євреїв. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до своїх співгромадян, закликаючи прийняти рішучу позицію у боротьбі з антисемітизмом.В інтерв'ю Mannheimer Morgen він наголосив, що напади на євреїв у Німеччині зачіпають все суспільство і тому важливо, щоб усі громадяни підтримували євреїв.

"Тому ми всі маємо стати на захист євреїв у Німеччині. Ось чому ми всі повинні стати на захист євреїв у Німеччині, йдеться про громадянську мужність", - наголосив Шольц.

Канцлер також наголосив, що обов'язком держави є забезпечення безпеки єврейських інститутів, і антисемітизм має сприйматися з нульовою толерантністю.