Федеральний канцлер Німеччини закликав боротися з антисемітизмом

11:18 06 листопада Київ, Україна

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до своїх співгромадян, закликаючи прийняти рішучу позицію у боротьбі з антисемітизмом.

В інтерв'ю Mannheimer Morgen він наголосив, що напади на євреїв у Німеччині зачіпають все суспільство і тому важливо, щоб усі громадяни підтримували євреїв.
"Тому ми всі маємо стати на захист євреїв у Німеччині. Ось чому ми всі повинні стати на захист євреїв у Німеччині, йдеться про громадянську мужність", - наголосив Шольц.
Канцлер також наголосив, що обов'язком держави є забезпечення безпеки єврейських інститутів, і антисемітизм має сприйматися з нульовою толерантністю.
"Правоохоронні органи мають необхідні інструменти, і вони повинні використовувати їх послідовно. У мене склалося враження, що поліція та суди знають, що робити", - сказав Шольц.