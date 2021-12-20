Федеральні сили не підуть з Портленда

11:19 28 липень Київ, Україна

У Портленді (США, штат Орегон) тривають масові виступи, час від часу переростають у заворушення. Вчора повідомлялося про розгін федеральними силами натовпу, що складається з декількох сотень демонстрантів. Некерована маса людей попрямувала до будівлі федерального суду, заблокувала входи, почала палити багаття, після чого їх розігнали силовики. Зазначалося, що місцева поліція не брала участі в операції.

Представники федеральних силових відомств США будуть знаходитися в Портленді (штат Орегон) до тих пір, поки протестувальники не залишать спроби атакувати будівлю федерального суду в цьому місті. Відповідну заяву зробив в понеділок прокурор Орегона Біллі Вільямс.

"Ми не залишимо будівлю [суду] незахищеним в ситуації, коли воно може постраждати від рук людей, націлених на це, - наводить його слова агентство Associated Press. - Дати наказ співробітникам федеральних відомств покинути [місто] в умовах триваючих нападів на федеральних службовців і власність - це не вирішення проблеми ". "Нічні погроми повинні припинитися, - підкреслив Вільямс. - Ми повинні захищати будівлю [суду] і орган правосуддя, який там розташований ".

Заворушення тривають в Портленді протягом вже декількох днів. Одна людина отримала ножові поранення під час акцій протесту в ніч на суботу. Увечері в п'ятницю співробітники правоохоронних органів застосували спецзасоби для розгону мітингувальників біля будівлі федерального суду.

Раніше в Портленд за рішенням американської адміністрації були направлені співробітники федеральних силових відомств. Вони задіяні в залученні погромників до відповідальності. Демократи, у зв'язку з цим, виступили з критикою на адресу президента США Дональда Трампа.

Масові акції протесту і безлади почалися в багатьох містах країни в кінці травня після смерті афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі (штат Міннесота). Поліцейські використовували при його затриманні задушливий захоплення. Всі четверо брали участь в операції співробітників правоохоронних органів звільнено, їм пред'явлені звинувачення. Для наведення порядку до місцевої поліції підключалася Національна гвардія США. Приблизно в 40 містах, включаючи Вашингтон і Нью-Йорк, вводився комендантську годину.