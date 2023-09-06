Федеральні канали рф проігнорували найбільшу атаку дронів

19:42 30 серпня Київ, Україна





"Росія 1" згадала лише "пожежу" в псковському аеропорту, НТВ повідомила про "відбиття спроби" ЗСУ атакувати аеропорт Пскова, а "Перший канал" зовсім не приділив цьому увагу в ранкових новинах.



У репортажах ранкового шоу на «Першому каналі» не було згадок про дронові атаки на росію, як у новинах, так і у повноцінних випусках. Основними темами новин стали російські удари по Україні, знищення групи українських десантників на човнах біля Криму, фронтові доповіді, американська допомога Україні, розбіжності в ЄС щодо підтримки України, природна пожежа в Геленджику, вітання лукашенка від путіна, циклон у Примор'ї та випробування нового річкового круїзного. лайнера «Петро Великий» в Астрахані, а також повінь у Тбілісі. На «росії 1» у повноцінних новинах о 9:00 повідомили про атаку безпілотників на Псков на 10-й хвилині. Федеральні канали росії проігнорували нічну атаку безпілотників, яка стала наймасштабнішою з початку війни."Росія 1" згадала лише "пожежу" в псковському аеропорту, НТВ повідомила про "відбиття спроби" ЗСУ атакувати аеропорт Пскова, а "Перший канал" зовсім не приділив цьому увагу в ранкових новинах.У репортажах ранкового шоу на «Першому каналі» не було згадок про дронові атаки на росію, як у новинах, так і у повноцінних випусках. Основними темами новин стали російські удари по Україні, знищення групи українських десантників на човнах біля Криму, фронтові доповіді, американська допомога Україні, розбіжності в ЄС щодо підтримки України, природна пожежа в Геленджику, вітання лукашенка від путіна, циклон у Примор'ї та випробування нового річкового круїзного. лайнера «Петро Великий» в Астрахані, а також повінь у Тбілісі.На «росії 1» у повноцінних новинах о 9:00 повідомили про атаку безпілотників на Псков на 10-й хвилині.

«Пожежа в аеропорту Пскова локалізована, загроз поширення вогню немає. Вогонь спалахнув після атаки безпілотників, жертв немає», - сказали ведучі.

Не було інформації про пошкоджені Іл-76. В анонсах на початку програми також не згадали Псков.



На «Першому каналі» новину про атаку доповіли коротко і не на першому місці, цитуючи повідомлення МНС про військово-транспортні літаки, що загорілися (не згадуючи чотири літаки, як ТАРС).



На НТВ атака на Псков стала першою темою в новинах о 8:00. Телеканал заявив, що військові «відбили атаку», спалахнули літаки «Іл-76 МНС». Потім ведуча оголосила про знищення катерів ЗСУ у Чорному морі. Темі атак безпілотників надали менше двох хвилин. У випуску на 10.00 підійшли схожим чином, але тема зникла з анонсів. У цьому випуску також не згадувалося, що літаки МНС належать до МНС.

Ця атака стала наймасштабнішою з початку війни.