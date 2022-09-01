ФБР провело обшук у будинку експрезидента США Дональда Трампа

09:13 09 серпня Київ, Україна

Агенти ФБР провели обшук у резиденції Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида, що належить експрезиденту США Дональду Трампу

The New York Times (NYT) пише, що дії спецслужб, ймовірно, пов'язані з тим, що експрезидент після виходу з Білого дому міг забрати секретні документи.

"Обшук, на який, згідно з одним із джерел, пішли «години», завершився вилученням паперових документів", — йдеться у повідомленні.

Трамп, зазначає NYT, не поспішав повертати документи, незважаючи на офіційні запити, і повернув частину лише після того, як з'явилася загроза їхньої конфіскації силою. Як стверджує газета, Мін'юст займається питанням про вивезені архіви з початку 2022 року.



Дії ФБР пройшли на тлі відразу кількох розглядів проти Трампа. Сам колишній американський лідер вважає, що спецслужба працює на користь демократів. Крім того, інформація про обшуки викликала «запеклу реакцію» серед його прихильників-республіканців та вкрай правих.



ФБР, пише NYT, мало переконати суддю, що для обшуків є вагомі причини. Окрім іншого, це вимагало б згоди керівництва федерального бюро та Мін'юсту.

NYT зазначає, що випадки незаконного вивезення документів із Білого дому траплялися і раніше. Так, радник колишнього президента Білла Клінтона з нацбезпеки Семюель Р. Бергер визнав себе винним у 2015 році за звинуваченням у дрібному правопорушенні за вилучення секретних матеріалів із урядового архіву. У 2007 році Дональд Кейзер, експерт з Азії та колишній високопоставлений співробітник Держдепу, був відправлений до в'язниці після того, як зізнався у зберіганні понад 3 тис. секретних документів у своєму підвалі.



Що стосується самого Трампа, продовжує NYT, то він, за словами очевидців, відомий своїм недбалим ставленням до важливих матеріалів. Наприклад, він, за свідченнями його помічників, рвав цінні папери і викидав їх в унітаз або забирав із засекречених документів для брифінгів фотографії, що його зацікавили.

Один із таких випадків стався у 2019 році, коли Трамп розсекретив таємно зроблене фото запуску іранських ракет, а потім опублікував його у Twitter. При цьому він, обіймаючи посаду президента, міг розсекретити будь-які документи, наголошує газета.