ФБР підтверджує, що купило шпигунське ПЗ Pegasus у ізраїльської NSO Group

ФБР підтвердило покупку потужного шпигунського інструменту Pegasus від NSO Group, який вже давно використовується для стеження за журналістами, дисидентами та правозахисниками. Штати запевнили, що їхня мотивація полягала в тому, щоб «бути в курсі нових технологій та майстерності».
Агентство додало у заяві, що воно отримало обмежену ліцензію від ізраїльської фірми «тільки для тестування та оцінки продукту», ніколи не використовуючи її в роботі або для підтримки будь-якого розслідування.
Але критики задавалися питанням, чому головному правоохоронному органу США потрібно платити за доступ до програми, яка була до того ретельно вивчена кібердетективами.
"Витрачати мільйони доларів на те, щоб набити кишені компанії, яка, як відомо, неодноразово сприяла поширеним порушенням прав людини, можливим злочинним діям і операціям, що загрожують національній безпеці США, безумовно, викликає занепокоєння", - сказав Рон Дейберт, директор Citizen. Lab (організація нагляду за Інтернетом Університету Торонто, яка з 2016 року виявила десятки зломів Pegasus).
«Принаймні це здається жахливо контрпродуктивним, безвідповідальним і непродуманим способом бути в курсі технологій спостереження», — додав він.
Представник ФБР не сказав, скільки і коли агенція заплатила NSO Group, але The New York Times повідомила минулого тижня, що отримала річну ліцензію за $5 млн, протестувавши її у 2019 році.
У середу The Guardian процитувало джерело, знайоме з угодою, що ФБР заплатило 4 мільйони доларів за продовження ліцензії, але ніколи не використало шпигунське ПЗ.
У листопаді Міністерство торгівлі США внесло NSO Group до чорного списку, заборонивши їй доступ до американських технологій. Згодом Apple подала на компанію до суду, назвавши її "аморальними найманцями 21 століття".
NSO Group заявила, що Pegasus запрограмований не на телефони з кодом країни +1 США, але серед жертв були громадяни США, які проживають за кордоном.
Серед людей, зламаних за допомогою Pegasus, були американські дипломати з Уганди, мексиканські та саудівські журналісти, провідні члени польської опозиції, колишня дружина правителя Дубая та її британські адвокати, палестинські правозахисники та фінські дипломати.
NSO не називає своїх клієнтів, але заявляє, що продає свою продукцію лише органам державної безпеки з дозволу Міністерства оборони Ізраїлю. Йдеться, що продукти призначені для використання проти злочинців та терористів.
Агентство додало у заяві, що воно отримало обмежену ліцензію від ізраїльської фірми «тільки для тестування та оцінки продукту», ніколи не використовуючи її в роботі або для підтримки будь-якого розслідування.
Але критики задавалися питанням, чому головному правоохоронному органу США потрібно платити за доступ до програми, яка була до того ретельно вивчена кібердетективами.
"Витрачати мільйони доларів на те, щоб набити кишені компанії, яка, як відомо, неодноразово сприяла поширеним порушенням прав людини, можливим злочинним діям і операціям, що загрожують національній безпеці США, безумовно, викликає занепокоєння", - сказав Рон Дейберт, директор Citizen. Lab (організація нагляду за Інтернетом Університету Торонто, яка з 2016 року виявила десятки зломів Pegasus).
«Принаймні це здається жахливо контрпродуктивним, безвідповідальним і непродуманим способом бути в курсі технологій спостереження», — додав він.
Представник ФБР не сказав, скільки і коли агенція заплатила NSO Group, але The New York Times повідомила минулого тижня, що отримала річну ліцензію за $5 млн, протестувавши її у 2019 році.
У середу The Guardian процитувало джерело, знайоме з угодою, що ФБР заплатило 4 мільйони доларів за продовження ліцензії, але ніколи не використало шпигунське ПЗ.
У листопаді Міністерство торгівлі США внесло NSO Group до чорного списку, заборонивши їй доступ до американських технологій. Згодом Apple подала на компанію до суду, назвавши її "аморальними найманцями 21 століття".
NSO Group заявила, що Pegasus запрограмований не на телефони з кодом країни +1 США, але серед жертв були громадяни США, які проживають за кордоном.
Серед людей, зламаних за допомогою Pegasus, були американські дипломати з Уганди, мексиканські та саудівські журналісти, провідні члени польської опозиції, колишня дружина правителя Дубая та її британські адвокати, палестинські правозахисники та фінські дипломати.
NSO не називає своїх клієнтів, але заявляє, що продає свою продукцію лише органам державної безпеки з дозволу Міністерства оборони Ізраїлю. Йдеться, що продукти призначені для використання проти злочинців та терористів.
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