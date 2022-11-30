ФБР обшукало яхту Медведчука у Хорватії — ЗМІ

92-метрову яхту екслідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука Royal Romance у Хорватії відвідали для проведення обшуку співробітники Федерального бюро розслідувань США.
Про це повідомляє хорватське видання Jutarnji List.
Про це повідомляє хорватське видання Jutarnji List.
Цю інформацію журналістам підтвердив Дінко Мешин, суддя та представник окружного суду Спліту. За його словами, ордер на обшук було видано 15 листопада на запит Міністерства юстиції США.
Як повідомляє видання, Сполучені Штати ведуть проти Медведчука та Марченко справи, відкриті через порушення федеральних законів США. Зокрема, їх звинувачують у відмиванні грошей.
21 вересня Україна передала російській федерації раніше затриманого Віктора Медведчука в обмін на бійців і командирів підрозділу "Азов", які опинилися в російському полоні, після виходу з "Азовсталі" в Маріуполі. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Медведчук попередньо пройшов усі слідчі дії, передбачені законодавством.
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