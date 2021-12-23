ФБР звинувачує російських хакерів в розробці нового вірусу

16:23 14 серпень Київ, Україна

Агенство держбезпеки США ФБР звинуватили ГРУ Росії в створенні нового виду вірусу, під назвою "Дроворуб", який використовується для злому комп'ютерів на системі Linux.



У розробці вірусу звинувачується група російської розвідки - 85-м Головний центр спеціальної служби, військова частина 26165. США вже ловило фахівців ГЦСС на зв'язках з хакерами, які зламали сервери Демократів в 2016 році.



Директор американської компанії McAfee, яка займається кібербезпекою, каже, що «Дроворуб» - це назва швейцарського ножа, який дозволяє виконувати безліч різних функцій. У той же час, вірус «Дроворуб» здатний красти файли і дистанційно керувати комп'ютером жертви.



ФБР опублікувало цілий звіт по діяльності «Дроворуб» і ГЦСС, щоб попередити всі хакерські операції Росії напередодні виборів в США. У той же час, фахівці не повідомляють, чи були якісь організації схильні до атаки «Дроворуб».