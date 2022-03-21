Фанати Цоя розкритикували Гагаріну за виконання "Зозулі" у "Лужниках"

13:48 20 березня Київ, Україна

18 березня на концерті "Кримська весна", присвяченого окупації Криму, Поліна Гагаріна виконала пісню "Зозуля".

У "Лужниках" зібралося 200 тисяч росіян, яких розважали пропутинські зірки. Однією з них виявилася Поліна Гагаріна.



Співачка виконала пісню легендарного Віктора Цоя "Зозуля". Зазначимо, що саме ця пісня стала саундтреком фільму "Битва за Севастополь" про українку-снайпера, яка боролася з фашизмом.



Так, шанувальники гурту "Кіно" розкритикували Гагаріну за виконання цієї пісні.. У соціальних мережах вони написали, що співачка образила гідність Цоя, виконавши його пісню на концерті, який прославляє агресора Володимира Путіна та його армію, яка зараз воює на території України.



Фанати Віктора Цоя зазначили, що виступ Гагаріної та інших зірок на цьому концерті – це бенкет під час чуми, а росіяни – це зомбоване фашистське суспільство.