Файли зламаного хакерами RuTube з'явилися у відкритому доступі

10:24 11 травня Київ, Україна

В анонімному Twitter-акаунті IT working for peace in Ukraine («IT працює заради миру в Україні») з'явилися скріншоти внутрішньої системи відеохостингу RuTube, який дві доби не можуть поновити після хакерської атаки.

Скріншоти адміністративної панелі сервісу були опубліковані того ж дня - 9 травня, коли відеохостинг був атакований і перестав працювати.

У тому ж мікроблозі хакери опублікували листа, який нібито відправив директор RuTube Олексій Назаров до фсб зі скаргою на можливі махінації при закупівлі системи інформаційного захисту у дочірньої структури російської Group IB.

"Всі ці гроші були витрачені даремно", - підсумували автори Twitter-акаунту.
На одному з опублікованих скринів також видно, що пропагандист володимир соловйов зареєстрував свій канал в RuTube на пошту Gmail (сервіс компанії Google).

У пресслужбі RuTube запевнили, що "користувацька база не скомпрометована, а дані не порушені".

Раніше в цьому обліковому записі вже публікували базу користувачів іншого російського сервісу - "Росграма". Його творці позиціонують соцмережу як "аналог" Instagram. 