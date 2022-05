Файли зламаного хакерами RuTube з'явилися у відкритому доступі

В анонімному Twitter -акаунті IT working for peace in Ukraine («IT працює заради миру в Україні») з'явилися скріншоти внутрішньої системи відеохостингу RuTube , який дві доби не можуть поновити після хакерської атаки.Скріншоти адміністративної панелі сервісу були опубліковані того ж дня - 9 травня, коли відеохостинг був атакований і перестав працювати.У тому ж мікроблозі хакери опублікували листа, який нібито відправив директор RuTube Олексій Назаров до фсб зі скаргою на можливі махінації при закупівлі системи інформаційного захисту у дочірньої структури російської Group IB."Всі ці гроші були витрачені даремно", - підсумували автори Twitter-акаунту.На одному з опублікованих скринів також видно, що пропагандист володимир соловйов зареєстрував свій канал в RuTube на пошту Gmail (сервіс компанії Google).У пресслужбі RuTube запевнили, що "користувацька база не скомпрометована, а дані не порушені".Раніше в цьому обліковому записі вже публікували базу користувачів іншого російського сервісу - "Росграма". Його творці позиціонують соцмережу як "аналог" Instagram.