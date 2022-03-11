Facebook тимчасово дозволив закликати до насильства проти військових РФ або смерті Путіна

09:53 11 березень Київ, Україна

Компанія Meta, яка володіє Facebook та Instagram, тимчасово дозволить користувачам «у деяких країнах» закликати в цих соцмережах до насильства проти російських військових, які вторглися в Україну, повідомляє Reuters, посилаючись на внутрішні документи корпорації.

Також, за даними агентства, у Фейсбуці та Інстаграмі тимчасово дозволили публікувати повідомлення, які закликають до смерті президента Росії Володимира Путіна чи Олександра Лукашенка. Такі повідомлення можуть робити користувачі з Польщі, України та Росії, вони не будуть забанені, якщо не несуть інших цілей і не описують місце і метод вбивства.

«Ми тимчасово дозволили форми політичного самовираження, які у звичайній ситуації порушували б нашу заборону на заклики до насильства», – йдеться у заяві спікера компанії Енді Стоуна.

Як приклад форми «політичного самовираження» Стоун наводить гасло «Смерть російським загарбникам» або «Смерть російським окупантам». Такі висловлювання будуть допускатися у повідомленнях мешканців Вірменії, Азербайджану, Естонії, Грузії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Росії, Словаччини та України. Представник компанії додав, що відповідні заклики на адресу цивільних осіб модераторами не будуть дозволені.





Відповідні електронні листи Meta вже відправлені модераторам контенту.