Щорічний Давоський форум перенесений через пандемію
20:09 26 серпень Київ, Україна
Всесвітній економічний форум
оголосив, що щорічна зустріч в Давосі
, яка традиційно проходив у січні місяці, перенесена.
"Всесвітній економічний форум вирішив перенести щорічну зустріч 2021 року в Давосі на початок наступного літа. Рішення приймалося нелегко, оскільки світовим лідерам необхідно зібратися разом, щоб розробити спільний шлях відновлення і сформувати "Велику перезавантаження" в епоху після COVID-19. Однак експерти вважають, що Форум не зможе зробити це безпечно в січні ", - йдеться в повідомленні.
Відзначається в той же час, що протягом тижня з 25 січня Форум проведе в цифровому форматі "Давоські діалоги" на високому рівні, на яких світові лідери поділяться своїми поглядами на стан світу в 2021 році.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі