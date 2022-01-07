Щорічний Давоський форум перенесений через пандемію

20:09 26 серпень Київ, Україна

Всесвітній економічний форум оголосив, що щорічна зустріч в Давосі , яка традиційно проходив у січні місяці, перенесена.

"Всесвітній економічний форум вирішив перенести щорічну зустріч 2021 року в Давосі на початок наступного літа. Рішення приймалося нелегко, оскільки світовим лідерам необхідно зібратися разом, щоб розробити спільний шлях відновлення і сформувати "Велику перезавантаження" в епоху після COVID-19. Однак експерти вважають, що Форум не зможе зробити це безпечно в січні ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається в той же час, що протягом тижня з 25 січня Форум проведе в цифровому форматі "Давоські діалоги" на високому рівні, на яких світові лідери поділяться своїми поглядами на стан світу в 2021 році.