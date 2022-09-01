17:26 26 серпня Київ, Україна

На заводі "Газпрому" з виробництва зрідженого природного газу "Портова" щодня знищується близько 4,34 млн кубометрів газу. Вартість палива, що спалюється, досягає $10 млн на день, або близько $300 млн на місяць.





Ця сума дорівнює середньомісячному бюджету великого російського регіону, як, наприклад, Пермський край. А для бідних суб'єктів спалений Газпромом газ коштує майже як річний бюджет.



"Газпром ЗПГ Портова" - ЗПГ-завод і морський термінал. Він розташований у Виборзькому районі Ленінградської області біля початкової точки "Північного потоку - 1". Там же знаходиться компресорна станція «Портова», яка опинилася в центрі газової війни між росією та Європою. Саме виходом із ладу газотурбінного двигуна на «Портовій» «Газпром» пояснив скорочення з середини червня прокачування газопроводом до 40% від потужності.



Німеччина називає це відмовкою та використанням газу як політичної зброї.



Само собою факельне спалювання газу — стандартний процес знищення газів, які не можуть бути перероблені, або якщо газ якийсь час не може бути доставлений споживачеві. Але різке збільшення спалювання в Портовій відзначається саме з середини червня.



Так,



Значні викиди тепла на «Портовій» спостерігачі фіксують із червня, і вони «вражені» масштабами, пише ВВС. Таку оцінку дали аналітики Rystad Energy, повідомляє BBC News.Ця сума дорівнює середньомісячному бюджету великого російського регіону, як, наприклад, Пермський край. А для бідних суб'єктів спалений Газпромом газ коштує майже як річний бюджет."Газпром ЗПГ Портова" - ЗПГ-завод і морський термінал. Він розташований у Виборзькому районі Ленінградської області біля початкової точки "Північного потоку - 1". Там же знаходиться компресорна станція «Портова», яка опинилася в центрі газової війни між росією та Європою. Саме виходом із ладу газотурбінного двигуна на «Портовій» «Газпром» пояснив скорочення з середини червня прокачування газопроводом до 40% від потужності.Німеччина називає це відмовкою та використанням газу як політичної зброї.Само собою факельне спалювання газу — стандартний процес знищення газів, які не можуть бути перероблені, або якщо газ якийсь час не може бути доставлений споживачеві. Але різке збільшення спалювання в Портовій відзначається саме з середини червня.Так, 3 серпня фінська державна телерадіокомпанія Ylе повідомляла : «Згідно з супутниковими знімками системи моніторингу пожеж NASA, щодня з 17 червня на компресорній станції „Портова“ російської нафтогазової групи „Газпром“ виявляють полум'я. Інших осередків займання в районі станції не було». Гігантський смолоскип бачать жителі Фінляндії.Значні викиди тепла на «Портовій» спостерігачі фіксують із червня, і вони «вражені» масштабами, пише ВВС.

«Ніколи не бачила такого смолоскипа на ЗПГ-заводі. Починаючи з червня, ми спостерігали гігантський стрибок [факельного спалювання газу], і він нікуди не пішов, але залишається аномально високим», — сказала виданню Джесіка Маккарті, експертка із супутникових даних Університету Майамі в Огайо.

У першій половині серпня, за даними самого «Газпрому», його експорт у дальнє зарубіжжя скоротився на 59% порівняно з аналогічним періодом 2001 р. (-58,4% у липні), а видобуток - на 32,2% (-35,8% у липні). Зменшивши прокачування «Північним потоком» у червні до 40%, він на 10 днів зупиняв газопровід на профілактичний ремонт у липні, а після поновлення роботи 27 липня залишив постачання на рівні 20% від потужності.



Цього тижня «Газпром» заявив, що зупинить трубопровід через роботи на «Портовій» ще на 3 дні — з 31 серпня до 2 вересня. Ціна газу в Європі на торгах у п'ятницю (ф'ючерс Dutch TTF) становить близько 310 євро/МВт·год ($3250 за 1000 кубометрів); рік тому газ коштував менше ніж 28 євро.