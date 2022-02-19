ЄЗС наполягає на негайному звільненні Протасевича

Європейська зовнішньополітична служба (ЄЗС) закликала Білорусь негайно звільнити Романа Протасевича і пригрозила в найкоротші терміни призначити міжнародне розслідування інциденту з примусовою посадкою літака в білоруській столиці.
Про це йдеться в поширеній у понеділок заяві ЄЗС.
"Одному з пасажирів - Роману Протасевичу - незалежному журналісту з Білорусі, представники білоруської влади не дозволили сісти в літак в мінському аеропорту для того, щоб вилетіти в аеропорт призначення. Це ще одна кричуща спроба білоруської влади змусити замовкнути всі голоси опозиції", - наголошується в документі.
ЄЗС закликала "негайно звільнити Протасевича".
ЄЗС закликала "негайно звільнити Протасевича".
Нагадаємо, 23 травня в Мінську був екстрено посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець Телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
В ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включаючи Протасевича, інакше загрожують наслідками. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли два громадянина Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримана дівчина Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили. що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюсу, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
В ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включаючи Протасевича, інакше загрожують наслідками. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли два громадянина Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримана дівчина Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили. що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюсу, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
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