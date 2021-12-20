"Євробачення 2021": в фан-зону і глядацький зал будуть допущені глядачі з негативним ковід-тестом

14:17 01 квітень Київ, Україна

На всіх репетиціях конкурсу, фіналах і пів фіналах одночасно можуть бути присутніми максимум 3500 глядачів - половина від очікуваної кількості глядачів. Обов'язкова умова - наявність негативного ковід-тесту.

Про це повідомили організатори конкурсу.

"Ми вітаємо рішення голландського уряду і можливість запросити фанатів приєднатися до пісенного конкурсу "Євробачення" в травні", - повідомив виконавчий супервайзер конкурсу Мартіна Остердала, коментуючи рішення влади Нідерландів.

Як зазначили організатори конкурсу, в найближчі тижні буде оголошено про те, як планується здійснювати допуск публіки на захід.



На всіх дев'яти шоу - шести репетиціях, двох пів фіналах і фіналі - одночасно можуть бути присутніми максимум 3500 глядачів - половина від очікуваної кількості глядачів. При цьому у них повинен бути при собі негативний результат тесту на коронавірус.



"Євробачення" цього року має пройти 18-22 травня в Роттердамі. Нідерланди отримали право приводити конкурс після перемоги свого виконавця Дункана Лоуренса на "Євробаченні" в 2019 році.



Україну на Євробаченні-2021 представить група Go_A з піснею "Шум".