"Євробачення 2021": в фан-зону і глядацький зал будуть допущені глядачі з негативним ковід-тестом

На всіх репетиціях конкурсу, фіналах і пів фіналах одночасно можуть бути присутніми максимум 3500 глядачів - половина від очікуваної кількості глядачів. Обов'язкова умова - наявність негативного ковід-тесту.
Про це повідомили організатори конкурсу.
Як зазначили організатори конкурсу, в найближчі тижні буде оголошено про те, як планується здійснювати допуск публіки на захід.
На всіх дев'яти шоу - шести репетиціях, двох пів фіналах і фіналі - одночасно можуть бути присутніми максимум 3500 глядачів - половина від очікуваної кількості глядачів. При цьому у них повинен бути при собі негативний результат тесту на коронавірус.
"Євробачення" цього року має пройти 18-22 травня в Роттердамі. Нідерланди отримали право приводити конкурс після перемоги свого виконавця Дункана Лоуренса на "Євробаченні" в 2019 році.
Україну на Євробаченні-2021 представить група Go_A з піснею "Шум".
На всіх дев'яти шоу - шести репетиціях, двох пів фіналах і фіналі - одночасно можуть бути присутніми максимум 3500 глядачів - половина від очікуваної кількості глядачів. При цьому у них повинен бути при собі негативний результат тесту на коронавірус.
"Євробачення" цього року має пройти 18-22 травня в Роттердамі. Нідерланди отримали право приводити конкурс після перемоги свого виконавця Дункана Лоуренса на "Євробаченні" в 2019 році.
Україну на Євробаченні-2021 представить група Go_A з піснею "Шум".
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