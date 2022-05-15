Євробачення-2022: переміг Український гурт Kalush Orchestra

Ніхто не сумнівався у нашій перемозі на Євробаченні, як не сумніваються у нашій перемозі у війні з Росією. Український гурт Kalush Orchestra у суботу, 14 травня, переміг у пісенному конкурсі Євробачення-2022, що відбувся у Турині, Італія. Максимальну кількість балів їй віддали журі п'яти держав та глядачі 28 країн.

Так, по 12 балів українцям дали судді Польщі, Литви, Латвії, Румунії та Молдови.. Ісландія дала 10 балів, Португалія, Словенія та Хорватія – по 8 балів, Албанія, Кіпр, Ізраїль та Австралія – по 7 балів, Грузія, Чорногорія, Азербайджан, Бельгія та Вірменія – 6 балів. За підсумками голосування журі із 40 країн Україна отримала 192 бали.

У той же час глядачі 28 країн дали нам максимум балів:

Італія

Франція

Ірландія

Ісландія

Іспанія

Великобританія

Данія

Німеччина

Австрія

Естонія

Латвія

Литва

Польща

Азербайджан

Болгарія

Молдова

Чехія

Грузія

Сан-Маріно

Австралія

Бельгія

Кіпр

Нідерланди

Швеція

Ізраїль

Португалія

Норвегія

Фінляндія

За підсумками глядацького голосування гурт Kalush Orchestra отримав 439 балів, а в загальному заліку - 631 бал і перше місце у конкурсі.

У той же час найменше Україні дали Чехія (4 бали), Швейцарія (3 бали), Ірландія (3 бали), Мальта (2 бали) та Сан-Марино (2 бали).

Зазначимо, свої 12 балів журі України дало представнику Великої Британії, тоді як глядачі – Польщі.

Росія, яка розв'язала війну проти України, планувала взяти участь у Євробаченні-2022, однак була відсторонена.

Як відомо, країна-переможець черговий конкурс Євробачення приймає в одному зі своїх міст. Україна робитиме це втретє. При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що зробить усе, щоб одного разу учасників та гостей Євробачення приймав Маріуполь.