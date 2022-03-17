Євросоюз запроваджує санкції за порушення прав людини

08:27 20 жовтня Київ, Україна

На засіданні Єврокомісії було схвалено пропозицію введення санкцій за порушення прав людини в усьому світі, за аналогією "Списку Магнітського".



Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович на пресконференції в Брюсселі.

"Коли новий глобальний режим санкцій ЄС за порушення прав людини набере чинності, він надасть Євросоюзу велику гнучкість переслідувати відповідальних за серйозні порушення прав людини і зловживання ними в усьому світі, де б вони не здійснювалися або хто б їх не робив", - заявив Шевчович.

Він уточнив, що санкції будуть мати вигляд заборони на в'їзд в ЄС і заморожування активів на території об'єднання. За словами Мароша Шефчовича, пропозиція передбачає, що нагляд за дотриманням заборони на в'їзд здійснюватиме Єврокомісія. У разі затвердження це рішення буде безпрецедентним, адже питання заборони в'їзду на територію країн ЄС регулюють уряди відповідних держав, а не Брюссель.



Тепер цю пропозицію буде розглядати Рада ЄС. Саме вона має повноваження прийняти новий режим санкцій у вигляді регламенту Євросоюзу, для чого потрібна одностайна згода всіх 27 її держав-членів. Затвердження режиму ще не є введенням санкцій, він лише створює правові рамки для цього. Наступним кроком буде вже внесення конкретних осіб до списку санкцій.



Нагадаємо, в США прийняли в 2012 році "Список Магнітського" з іменами російських чиновників, які, на думку Вашингтона, причетні до загибелі колишнього аудитора інвестфонду Hermitage Capital Сергія Магнітського. В ЄС вже кілька років лунають заклики вжити аналогічний механізм. Ще в грудні 2018 року Рада ЄС дала "зелене світло" на розробку режиму санкцій за порушення прав людини. Під час свого виступу в понеділок Марош Шефчович ім'я Магнітського не згадував. Незважаючи на те, що, наприклад, в Європарламенті є чимало прихильників назвати новий режим на честь російського аудитора. Втім, є і багато противників цієї ідеї. Вони аргументують свою позицію небажанням обмежувати дію режиму санкції будь-якою країною або регіоном.