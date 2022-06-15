Євросоюз збільшить військовий бюджет Молдови - Макрон

Молдова отримає від Європейського оборонного фонду 40 млн. євро, що дозволить їй удвічі збільшити витрати на оборону.
Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон у середу, 15 червня, після зустрічі з президентом Майєю Санду, повідомляє NewsMaker.
Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон у середу, 15 червня, після зустрічі з президентом Майєю Санду, повідомляє NewsMaker.
15 червня президенти Молдови та Франції зустрілися у Кишиневі.
Макрон зазначив, що приїхав висловити підтримку Молдові та її європейському шляху, а Санду подякувала Франції за співпрацю та фінансову допомогу.
У МЗС Молдови наполягають, що незважаючи на рішення ЄС надати Молдові військову допомогу, про відступ від нейтралітету країни не йдеться.
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