Євросоюз збільшить військовий бюджет Молдови - Макрон

Молдова отримає від Європейського оборонного фонду 40 млн. євро, що дозволить їй удвічі збільшити витрати на оборону.



Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон у середу, 15 червня, після зустрічі з президентом Майєю Санду, повідомляє NewsMaker.

"У цьому складному контексті, у контексті війни, яка загрожує як Молдові, так і всій Європі, ваша країна отримає додаткові 40 млн євро від нашого оборонного фонду, який дозволить збільшити вдвічі ваш військовий бюджет . Ми знаємо, що Молдова дотримується нейтрального статусу, але це у жодному разі не означає демілітаризацію країни", - заявив Макрон.



15 червня президенти Молдови та Франції зустрілися у Кишиневі.



Макрон зазначив, що приїхав висловити підтримку Молдові та її європейському шляху, а Санду подякувала Франції за співпрацю та фінансову допомогу.



У МЗС Молдови наполягають, що незважаючи на рішення ЄС надати Молдові військову допомогу, про відступ від нейтралітету країни не йдеться.