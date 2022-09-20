Євросоюз ухвалив рішення про виділення Україні 5 млрд євро із 9 млрд обіцяних

12:56 20 вересня Київ, Україна

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про виділення Україні 5 млрд євро з 9 млрд, обіцяних у травні.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС у вівторок, 20 вересня.

"9 вересня міністри фінансів ЄС погодили заяву на підтримку цієї додаткової допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів євро на неформальному засіданні Ради Ecofin у Празі. Сьогодні цю додаткову допомогу було офіційно ухвалено після того, як необхідні формальні кроки були виконані всього за 11 днів", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що фінансова допомога доповнює іншу підтримку України Євросоюзом, яка вже надається у гуманітарній, митній та оборонній сферах, а також у сфері розвитку.