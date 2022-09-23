Євросоюз прискорює введення межі цін на російську нафту - Bloomberg

11:21 23 вересня Київ, Україна

Країни Європейського Союзу планують протягом кількох тижнів укласти політичну угоду щодо запровадження межі цін на російську нафту.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.



Обговорення активізувалися після того, як президент росії володимир путін оголосив про часткову мобілізацію. Рішення, ймовірно, стане частиною нового пакету санкцій, запропонованого Європейською комісією.



Обмеження цін призведе до об'єднання ЄС із зусиллями США, спрямованими на те, щоб не допустити різкого зростання вартості нафти та вдарити по доходах москви.



Представники держав-членів зустрінуться з Єврокомісією на вихідних, щоб обговорити нові санкції, які крім обмежень на нафту можуть містити додаткові обмежувальні заходи щодо окремих осіб і секторів, таких як технології та предмети розкоші, повідомили джерела.



Багато деталей ще потрібно опрацювати, у тому числі встановити граничну ціну. Також залишається незрозумілим, як таке обмеження буде реалізовано поряд з ембарго ЄС на російську нафту та забороною на послуги, необхідні для її доставки, узгодженою раніше цього року. У будь-якому випадку існує певна терміновість, оскільки необхідно буде прийняти цінову стелю до того, як заходи ЄС набудуть чинності 5 грудня.



За словами джерел, представники національних урядів у Брюсселі прагнутимуть досягти попередньої домовленості щодо цінової межі перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Празі 6 жовтня.



Однією з найбільших проблем може стати протидія Угорщини, а для ухвалення рішення потрібна одностайність.