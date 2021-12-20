Євросоюз розробив нові правила торгівлі ковід-вакцинами

09:43 24 березень Київ, Україна

Відсьогодні, згідно з рішенням ЄС, набувають чинності нові посилені правила експорту ковід-вакцин. Дані правила спрямовані на те, щоб зробити торгівлю вакцинами "взаємною та пропорційною".

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представника ЄС.



Відзначається, що нові правила дозволять зробити простішу заморозку експорту в ті країни, влада яких не виконала зобов’язання шодо пoставок вaкцини.



Нові правила спрямовані на те, щоб зробити торгівлю вакцинами "взаємною та пропорційною". Зокрема, поставки за кордон можуть бути припинені, якщо країни-виробники вакцин, такі як Великобританія та США, заборонять експорт в ЄС.



Раніше заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що Європа не має наміру повністю обмежувати експорт вакцин від коронавірусу нового типу, виробництво яких організоване на території співдружності.



Нинішній режим експорту ЄС гарантує, що поставки в близько 90 країн не будуть перервані, а також буде забезпечено захист таким компаніям, як Pfizer Inc. і Moderna Inc., які виконали свої зобов'язання в Європі.