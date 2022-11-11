Євросоюз розробляє план кіберзахисту через загрози з боку росії

08:38 11 листопада Київ, Україна

Європейська комісія запропонувала два плани дій щодо посилення кіберзахисту на тлі зростання кіберзагроз з боку росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters.



У керівництві ЄС кажуть, що останнім часом посилилися російські кібератаки на країни Євросоюзу та їхніх партнерів, тому необхідні додаткові дії для захисту громадян та збройних сил, а також посилення співпраці з НАТО з кіберзахисту.

"Війна повернулася до наших кордонів, а російська агресія проти України підриває мир та міжнародну систему, засновану на правилах, у всьому світі. Це впливає на нас, і ми маємо адаптувати нашу оборонну політику до цього нового середовища", - заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Політика, запропонована Європейською комісією, посилить можливості кіберзахисту ЄС та посилить координацію та співпрацю між військовими та громадянськими кіберспільнотами.



Ця ініціатива є частиною серії заходів, запропонованих Єврокомісією зі зміцнення кібербезпеки ЄС на тлі хвилі кібератак на уряди та підприємства по всьому світу.



Минулого тижня агентство ЄС з кібербезпеки ENISA заявило, що вторгнення в Україну призвело до руйнівних і широкомасштабних атак на кібербезпеку в ЄС з початку року і до липня.



Окремий План дій з військової мобільності, запропонований Комісією, спрямований на те, щоб допомогти країнам ЄС та їхнім партнерам ефективніше транспортувати війська та обладнання, працювати над "краще пов'язаною та захищеною інфраструктурою" та зміцнювати співпрацю з НАТО.

Щоб військові сили могли реально змінити ситуацію на місцях, вони повинні діяти швидко. Вони не повинні бути заблоковані через бюрократію чи відсутність адаптованої інфраструктури", - сказала віцепрезидентка ЄК Маргрете Вестагер.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також попередив про зростання загроз у кіберпросторі, згадавши про недавні атаки на супутники, критичну інфраструктуру та урядові департаменти, особливо в рамках війни росії проти України.