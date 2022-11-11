Євросоюз розробляє план кіберзахисту через загрози з боку росії

Європейська комісія запропонувала два плани дій щодо посилення кіберзахисту на тлі зростання кіберзагроз з боку росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Reuters.
У керівництві ЄС кажуть, що останнім часом посилилися російські кібератаки на країни Євросоюзу та їхніх партнерів, тому необхідні додаткові дії для захисту громадян та збройних сил, а також посилення співпраці з НАТО з кіберзахисту.
У керівництві ЄС кажуть, що останнім часом посилилися російські кібератаки на країни Євросоюзу та їхніх партнерів, тому необхідні додаткові дії для захисту громадян та збройних сил, а також посилення співпраці з НАТО з кіберзахисту.
Політика, запропонована Європейською комісією, посилить можливості кіберзахисту ЄС та посилить координацію та співпрацю між військовими та громадянськими кіберспільнотами.
Ця ініціатива є частиною серії заходів, запропонованих Єврокомісією зі зміцнення кібербезпеки ЄС на тлі хвилі кібератак на уряди та підприємства по всьому світу.
Минулого тижня агентство ЄС з кібербезпеки ENISA заявило, що вторгнення в Україну призвело до руйнівних і широкомасштабних атак на кібербезпеку в ЄС з початку року і до липня.
Окремий План дій з військової мобільності, запропонований Комісією, спрямований на те, щоб допомогти країнам ЄС та їхнім партнерам ефективніше транспортувати війська та обладнання, працювати над "краще пов'язаною та захищеною інфраструктурою" та зміцнювати співпрацю з НАТО.
Ця ініціатива є частиною серії заходів, запропонованих Єврокомісією зі зміцнення кібербезпеки ЄС на тлі хвилі кібератак на уряди та підприємства по всьому світу.
Минулого тижня агентство ЄС з кібербезпеки ENISA заявило, що вторгнення в Україну призвело до руйнівних і широкомасштабних атак на кібербезпеку в ЄС з початку року і до липня.
Окремий План дій з військової мобільності, запропонований Комісією, спрямований на те, щоб допомогти країнам ЄС та їхнім партнерам ефективніше транспортувати війська та обладнання, працювати над "краще пов'язаною та захищеною інфраструктурою" та зміцнювати співпрацю з НАТО.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також попередив про зростання загроз у кіберпросторі, згадавши про недавні атаки на супутники, критичну інфраструктуру та урядові департаменти, особливо в рамках війни росії проти України.
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