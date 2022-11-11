Євросоюз розробляє план кіберзахисту через загрози з боку росії

08:38 11 листопада Київ, Україна

Європейська комісія запропонувала два плани дій щодо посилення кіберзахисту на тлі зростання кіберзагроз з боку росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.
 
Про це повідомляє Reuters.

У керівництві ЄС кажуть, що останнім часом посилилися російські кібератаки на країни Євросоюзу та їхніх партнерів, тому необхідні додаткові дії для захисту громадян та збройних сил, а також посилення співпраці з НАТО з кіберзахисту.
"Війна повернулася до наших кордонів, а російська агресія проти України підриває мир та міжнародну систему, засновану на правилах, у всьому світі. Це впливає на нас, і ми маємо адаптувати нашу оборонну політику до цього нового середовища", - заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Політика, запропонована Європейською комісією, посилить можливості кіберзахисту ЄС та посилить координацію та співпрацю між військовими та громадянськими кіберспільнотами.

Ця ініціатива є частиною серії заходів, запропонованих Єврокомісією зі зміцнення кібербезпеки ЄС на тлі хвилі кібератак на уряди та підприємства по всьому світу.

Минулого тижня агентство ЄС з кібербезпеки ENISA заявило, що вторгнення в Україну призвело до руйнівних і широкомасштабних атак на кібербезпеку в ЄС з початку року і до липня.

Окремий План дій з військової мобільності, запропонований Комісією, спрямований на те, щоб допомогти країнам ЄС та їхнім партнерам ефективніше транспортувати війська та обладнання, працювати над "краще пов'язаною та захищеною інфраструктурою" та зміцнювати співпрацю з НАТО.
Щоб військові сили могли реально змінити ситуацію на місцях, вони повинні діяти швидко. Вони не повинні бути заблоковані через бюрократію чи відсутність адаптованої інфраструктури", - сказала віцепрезидентка ЄК Маргрете Вестагер.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також попередив про зростання загроз у кіберпросторі, згадавши про недавні атаки на супутники, критичну інфраструктуру та урядові департаменти, особливо в рамках війни росії проти України.
"Кіберпростір — це простір, за який постійно точаться суперечки, і межа між миром, кризою та конфліктом розмита. Закликаю союзників взяти на себе нові зобов'язання щодо кіберзахисту. Маючи більше грошей, більше досвіду та розширену співпрацю. Це життєво важлива частина нашої колективної оборони", – сказав він.