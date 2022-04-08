Євросоюз розглядає можливість відмови від російського вугілля

13:29 06 квітня Київ, Україна

Євросоюз планує підготувати план поетапної відмови від російського вугілля як відповідь на повідомлення про «воєнні злочини» росії в Україні, пише Bloomberg з посиланням на джерела. Про це також повідомляють The Wall Street Journal та Reuters.



За даними джерел Bloomberg, деталі плану та терміни поетапної відмови від вугілля з росії ще обговорюються. Крім того, як пише агентство, Єврокомісія запропонує заборонити в'їзд до Європи більшості російських вантажівок та суден.



Щоб план поступової відмови від вугілля було ухвалено, його мають схвалити всі 27 держав-членів Євросоюзу. На новинах про розробку плану ф'ючерси на вугілля, що поставляється до північно-західної Європи, вже подорожчали на 7,9%, до $205 за тонну.



Для російського вугілля ринок ЄС та Великобританії важливий: у 2021 році туди було направлено близько 50 млн тонн вугілля, або 22,1% від загального обсягу експорту. "Але для Європи залежність ще вища: близько 50% імпорту - це постачання з росії", - йдеться в Telegram-каналі Інституту енергетики та фінансів. Тому очікувати, що відмова від вугілля з росії буде легкою і швидкою, не можна, зазначають аналітики. Але може бути запроваджено короткострокові обмеження, оскільки опалювальний сезон закінчився, припускають вони.



Заборону на імпорт із росії нафти і газу ЄС на даному етапі запроваджувати не планує, оскільки країни блоку поки що не можуть досягти згоди з цього питання, зазначили джерела Bloomberg.



Про нові санкції щодо росії може бути оголошено вже найближчими днями, зазначають західні ЗМІ. Крім заборони на вугілля у новий пакет можуть увійти заборона на експорт деяких видів техніки та технологій до росії, додаткові обмеження проти російських мільярдерів, зазначає WSJ.



Bloomberg вказує, що санкції можуть зачепити продаж обладнання для зрідження природного газу. Також у списки санкцій можуть потрапити ще десятки людей та організацій, а проти деяких компаній, наприклад, проти банку ВТБ, санкції можуть бути розширені.



Джерела Reuters додають, що Єврокомісія також запропонує включити до нового пакету санкцій заборону імпорту з росії каучуку, хімікатів та інших товарів на загальну суму до 9 млрд євро на рік. Крім того, буде розглянута заборона на експорт до росії напівпровідників, комп'ютерів та іншої електроніки, а також транспортного обладнання.



Нові санкції можуть стати відповіддю на оприлюднені у вихідні матеріали про жертв серед мирного населення у Бучі та інших містах під Києвом. Міноборони росії заперечує звинувачення у вбивствах мирних жителів у Бучі.