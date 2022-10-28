Євросоюз розкритикував промову путіна у "Валдаї"

19:21 28 жовтня Київ, Україна

Європейський Союз розцінив промову путіна в дискусійному клубі Валдай як спробу спотворити реальні факти війни росії проти України та пред'явити Україні надумані звинувачення для прикриття злочинних намірів самого кремля.



Про це заявила представниця ЄС Набіла Массралі у п'ятницю, 28 жовтня, у Брюсселі під час брифінгу у Європейській Комісії.

"Для мене промова президента путіна є чимось на кшталт (роману 1984 – ред.) Орвелла. У цій промові путіна помилкове є вірним, а вірне - хибним". У його промові правда є неправдою, і неправда є істиною. Дозвольте мені нагадати деякі факти. Фактом є те, що це росія веде злочинну та неспровоковану агресивну війну проти України. Фактом є те, що це російські війська стоять за звірствами та військовими злочинами проти цивільного населення в Україні, проти жінок та дітей", - наголосила вона.

За її словами, росія продовжує чинити порушення міжнародного права і фактично намагається зруйнувати Хартію ООН.

"У тому, що стосується російських звинувачень, Україна ніби створює "брудну бомбу", що я можу сказати?. Фактом є те, що росія вже має певну історію необґрунтованих звинувачень, для того, щоб прикрити власні вчинки. Можна згадати фальшиві звинувачення росії на початку поточного року про те, що Україна нібито розробляє біологічну зброю, висунуті в спробі виправдати злочинне російське вторгнення", - нагадала чиновниця.

Росія, як раніше, так і тепер, не здатна підтвердити свої звинувачення будь-якими доказами, наголосила представниця ЄС.

"Якби не росія, то не було б цієї війни, і це – факт. Фактом є те, що росія може завершити цю війну прямо сьогодні, якщо вона виведе усі свої сили та військове обладнання з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - підсумувала Массралі.

Як уже повідомлялося, у своєму спічі на Валдаї путін заявив, що Україна "історично складалася як штучна держава".