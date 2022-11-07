Євросоюз продовжить вживати заходів проти постачання Ірану будь-яких видів озброєння Росії

16:21 07 листопада Київ, Україна

Країни ЄС продовжать вживати заходів проти постачання Ірану будь-яких видів озброєння кремлю. Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу в Брюсселі в понеділок, 7 листопада.

"Яке б військове обладнання не постачалося до Росії - це неприйнятно і будуть наслідки, якщо держави-члени матимуть достатньо доказів, що це продовжується", - зазначив європейський чиновник.

Він відповів таким чином на питання потенційних наслідків для Ірану у разі постачання Росії ракет малої та середньої дальності.

"Це стосується і дронів, і тренерів. Я можу знову згадати заяву G7, яка конкретно стосується тренерів та іранських дронів.. Але всі інші постачання зброї, які використовуються в цій незаконній агресії... будуть вважатися підтримкою цієї незаконної агресії, і будуть потрібні наслідки", - підсумував Стано.

Як відомо, у ЗМІ заявили, що Іран найближчим часом може відправити до Росії близько 1000 одиниць зброї. Це балістичні ракети та ударні безпілотники.