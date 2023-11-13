Євросоюз закликав ХАМАС звільнити всіх заручників

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що 27 членів блоку спільно закликали бойовиків угруповання ХАМАС негайно звільнити всіх заручників.
Про це чиновник повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.
За словами політика, члени ЄС звернулися із закликом до ХАМАС щодо "негайного та беззастережного звільнення всіх заручників".
При цьому, підкреслив голова дипломатії Євросоюзу, блок засудив використання бойовиками лікарень та цивільного населення як "живого щита".
Боррель додав, що Європейський Союз також закликав Ізраїль виявляти максимальну стриманість, щоб забезпечити захист цивільних осіб.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі