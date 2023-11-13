Євросоюз закликав ХАМАС звільнити всіх заручників

09:52 13 листопада Київ, Україна

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що 27 членів блоку спільно закликали бойовиків угруповання ХАМАС негайно звільнити всіх заручників.

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

"Ми закликаємо до негайного призупинення бойових дій та встановлення гуманітарних коридорів, щоб гуманітарна допомога могла безпечно дістатися населення Гази", - зазначив Боррель.

За словами політика, члени ЄС звернулися із закликом до ХАМАС щодо "негайного та беззастережного звільнення всіх заручників".



При цьому, підкреслив голова дипломатії Євросоюзу, блок засудив використання бойовиками лікарень та цивільного населення як "живого щита".

"Цивільним необхідно дозволити залишити зону бойових дій. Військові дії серйозно впливають на лікарні та завдають жахливої шкоди. Міжнародне гуманітарне право передбачає, що лікарні, медобладнання та цивільні у лікарнях мають бути захищені", - зазначив чиновник.