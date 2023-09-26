Євросоюз визнав соцмережу X найбільшим джерелом дезінформації - ЗМІ

Віцепрезидентка Європейської комісії Віра Йоурова закликала соціальні мережі посилити пильність у боротьбі з російською дезінформацією напередодні виборів у США та ЄС.
Про це повідомляє Bloomberg.
Відповідну заяву чиновниця зробила на тлі опублікованих Євросоюзом звітів про те, як кожна з великих технологічних компаній, включаючи Meta, Google та TikTok, справляється із боротьбою з фейками.
Агентство зазначає, що більшість основних платформ погодилися працювати з ЄС над добровільним кодексом поведінки, метою якого є встановлення галузевих стандартів для перевірки фактів та інших заходів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Відповідну заяву чиновниця зробила на тлі опублікованих Євросоюзом звітів про те, як кожна з великих технологічних компаній, включаючи Meta, Google та TikTok, справляється із боротьбою з фейками.
Агентство зазначає, що більшість основних платформ погодилися працювати з ЄС над добровільним кодексом поведінки, метою якого є встановлення галузевих стандартів для перевірки фактів та інших заходів.
Водночас, за її словами, деякі платформи вже розпочали боротьбу з російською дезінформацією.
Наприклад:
- Google за перші чотири місяці року припинив діяльність понад 400 каналів, залучених до операції впливу росії.
- Meta заявила, що розширила партнерство з перевірки фактів 22 мовами в Європейському Союзі.
- Журналісти зазначають, що минулого місяця в ЄС набув чинності Закон про цифрові послуги, який регулює зміст на платформах.
Йоурова додала, що приплив російської дезінформації "особливо гострий" у Словаччині, де 30 вересня відбудуться вибори.
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