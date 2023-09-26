Євросоюз визнав соцмережу X найбільшим джерелом дезінформації - ЗМІ

14:52 26 вересня Київ, Україна

Віцепрезидентка Європейської комісії Віра Йоурова закликала соціальні мережі посилити пильність у боротьбі з російською дезінформацією напередодні виборів у США та ЄС.



Про це повідомляє Bloomberg.



Відповідну заяву чиновниця зробила на тлі опублікованих Євросоюзом звітів про те, як кожна з великих технологічних компаній, включаючи Meta, Google та TikTok, справляється із боротьбою з фейками.



Агентство зазначає, що більшість основних платформ погодилися працювати з ЄС над добровільним кодексом поведінки, метою якого є встановлення галузевих стандартів для перевірки фактів та інших заходів.

"X, колишній Twitter, що вже не підпадає під дію кодексу, є платформою з найбільшим відсотком публікацій з хибною інформацією чи дезінформацією", - проінформувала Йоурова.

Водночас, за її словами, деякі платформи вже розпочали боротьбу з російською дезінформацією.



Наприклад:

Google за перші чотири місяці року припинив діяльність понад 400 каналів, залучених до операції впливу росії.

Meta заявила, що розширила партнерство з перевірки фактів 22 мовами в Європейському Союзі.

Журналісти зазначають, що минулого місяця в ЄС набув чинності Закон про цифрові послуги, який регулює зміст на платформах.

"Оскільки Twitter був визначений як дуже велика онлайн-платформа, звичайно, існують зобов'язання, передбачені жорстким законом. Отже, моє повідомлення Twitter: "Ви повинні дотримуватися жорстких законів, і ми спостерігаємо за тим, що ви робите", - наголосила віцепрезидентка.

Йоурова додала, що приплив російської дезінформації "особливо гострий" у Словаччині, де 30 вересня відбудуться вибори.