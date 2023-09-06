Євросоюз візьме активну участь у допомозі Словенії після потужних повеней

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення 400 млн євро із Фонду солідарності для допомоги країні у боротьбі з наслідками стихійного лиха.
Про це заявила президентка Єврокомісії на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом.
За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія чекає на запит від словенського уряду та попередньої оцінки збитків для переказу коштів.
Другий компонент пакету підтримки пов'язаний із фондом "ЄС нового покоління" (NextGenerationEU), призначеним для відновлення економіки ЄС після пандемії коронавірусу.
Другий компонент пакету підтримки пов'язаний із фондом "ЄС нового покоління" (NextGenerationEU), призначеним для відновлення економіки ЄС після пандемії коронавірусу.
За її словами, вже сьогодні буде створено робочу групу між Словенією та Єврокомісією, яка працюватиме над тим, що ці 2,7 млн євро були доступні Словенії для інвестицій.
Нагадаємо, Словенія страждає від сильних дощів, що розпочалися 3 серпня і спричинили повені, зсуви та прорив дамби.
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