Євросоюз візьме активну участь у допомозі Словенії після потужних повеней

"Сьогодні я обговорила з прем'єр-міністром пакет із трьох компонентів, що включає невідкладні потреби, а також середньо- і довгострокову перспективу. Для відновлення цієї країни потрібно зробити багато інвестицій. Цей пакет складається насамперед із Фонду солідарності. І тут ми зробимо доступними 400 млн євро - 100 млн євро з них ще цього року і 300 млн євро наступного року", - сказала вона.