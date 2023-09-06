Євросоюз візьме активну участь у допомозі Словенії після потужних повеней

19:44 09 серпня Київ, Україна

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення 400 млн євро із Фонду солідарності для допомоги країні у боротьбі з наслідками стихійного лиха.
 
Про це заявила президентка Єврокомісії на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом.
"Сьогодні я обговорила з прем'єр-міністром пакет із трьох компонентів, що включає невідкладні потреби, а також середньо- і довгострокову перспективу. Для відновлення цієї країни потрібно зробити багато інвестицій. Цей пакет складається насамперед із Фонду солідарності. І тут ми зробимо доступними 400 млн євро - 100 млн євро з них ще цього року і 300 млн євро наступного року", - сказала вона.
За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія чекає на запит від словенського уряду та попередньої оцінки збитків для переказу коштів.

Другий компонент пакету підтримки пов'язаний із фондом "ЄС нового покоління" (NextGenerationEU), призначеним для відновлення економіки ЄС після пандемії коронавірусу.
"Крім коштів, які Словенія вже використовує та запрограмувала, є ще 2,7 млрд євро. Словенія може їх запросити. І тут час має вирішальне значення, оскільки цей запит має бути зроблений до кінця серпня", - заявила голова Єврокомісії.
За її словами, вже сьогодні буде створено робочу групу між Словенією та Єврокомісією, яка працюватиме над тим, що ці 2,7 млн євро були доступні Словенії для інвестицій.
"І третій елемент – це наявні та вже запрограмовані гроші, які можна перепрограмувати. Це – 3,3 млн євро фондів згуртування. Вони розраховані до 2027 року. Таким чином, у нас є добрий пакет негайної підтримки, середньострокової та довгострокової підтримки для реконструкції та відновлення Словенії", - заявила фон дер Ляєн.
Нагадаємо, Словенія страждає від сильних дощів, що розпочалися 3 серпня і спричинили повені, зсуви та прорив дамби.