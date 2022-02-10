Євросоюз відповів на пропозиції Росії з безпеки спільним листом від імені 27 країн-учасниць

18:47 10 лютий Київ, Україна

Євросоюз направив Москві колективну відповідь на "пропозиції безпеки". Лист від імені глав МЗС 27 країн-учасниць було передано постпреду Росії при ЄС Володимиру Чижову.



Заступник генсека зовнішньополітичної служби ЄС Енріке Мора повідомив, що верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель вирішив відповісти від імені всіх країн, щоб продемонструвати єдність.



Раніше цього дня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляв, що колективний лист від країн ЄС призведе до зриву переговорного процесу, зазначає агентство Reuters.. Зміст листа від ЄС до Росії залишається невідомим.



Водночас, Жозеп Боррель у своєму Twitter, коментуючи цю відповідь, повідомив, що ЄС закликає Росію припинити нарощувати війська в Україні та навколо неї, а також у Білорусі.

"Розбіжності мають вирішуватися шляхом діалогу та дипломатії", - зазначив глава дипломатії ЄС.

26 січня свою письмову відповідь на російські пропозиції щодо безпеки в Європі надали Сполучені Штати Америки. МЗС Росії не повідомило деталі про зміст документа.