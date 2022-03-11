Євросоюз відреагував на зрив перемир'я в Карабаху

Незважаючи на домовленості про припинення вогню, Вірменія і Азербайджан продовжують бойові дії, в Євросоюзі вкрай негативно відреагували на те, що відбувається, і засудили зрив перемир'я.
Про це заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель.
За його словами, європейські країни жалкують, що бойові дії тривають.
За його словами, європейські країни жалкують, що бойові дії тривають.
Боррель додав, що конфлікт призвів до великих і неприпустимих жертв серед цивільного населення.
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