Євросоюз відреагував на зрив перемир'я в Карабаху

08:23 19 жовтня Київ, Україна

Незважаючи на домовленості про припинення вогню, Вірменія і Азербайджан продовжують бойові дії, в Євросоюзі вкрай негативно відреагували на те, що відбувається, і засудили зрив перемир'я.
 
Про це заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, європейські країни жалкують, що бойові дії тривають.
«Це призводить до ще більших страждань цивільного населення. Це загострює конфлікт між державами і відповідними товариствами, ще більш ускладнює загоєння ран», - йдеться в його заяві.
Боррель додав, що конфлікт призвів до великих і неприпустимих жертв серед цивільного населення.
«ЄС рішуче засуджує всі подібні атаки, звідки б вони не надходили», - зазначив верховний представник ЄС.