Євросоюз відклав введення плати за поїздки по безвізу

14:10 03 січень Київ, Україна

ЄС відклав до кінця 2022 року запуск системи ETIAS, згідно з якою подорожувальники до Європи по безвізу мають сплатити збір у розмірі 7 євро.



Про це йдеться у розпорядженні профільного агентства ЄС EU-LISA.



Після запуску системи та після завершення перехідного періоду українці зможуть в'їхати до ЄС за біометричним паспортом лише після того, як авторизуються у новій системі.



Процедура коштуватиме 7 євро. Авторизація буде дійсна протягом 3 років або до закінчення дії паспорта, зареєстрованого в анкеті.



Систему інформації та онлайн-авторизації подорожей ETIAS мали запустити у 2021 році, але цього не сталося, зокрема, через дефіцит фінансування.



ETIAS впроваджують для того, щоб проводити попередню онлайн-перевірку громадян, які вирушають на територію ЄС. Онлайн-реєстрація має зменшити черги та затримки на кордоні, а також полегшити роботу прикордонників.



Усі громадяни третіх країн, які мають безвізовий режим з ЄС, будуть зобов'язані здійснити онлайн-авторизацію у ETIAS до в'їзду на територію Шенгену та сплатити збір у 7 євро. Україна входить до списку.



При цьому отримання авторизації не є автоматичним дозволом на в'їзд до зони Шенгену. Остаточне рішення все ж таки приймає прикордонник: він має право запитати про цілі, фінансування поїздки та зворотні квитки.