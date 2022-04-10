Євросоюз засудив вбивство Бондаренка в Білорусі і пригрозив новими санкціями

Європейський Союз заявив про готовність ввести додаткові санкції проти Білорусі через загибель 31-річного білоруса Романа Бондаренка.
Про це сказав Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель в п'ятницю, 13 листопада.
ЄС очікує, що білоруська влада припинить насильство, звільнять усіх політичних в'язнів і проведе вибори.
Ми писали, що Роман Бондаренко був побитий невідомими під час бійки на "Площі Змін" - де з початку серпня опозиційно налаштовані місцеві жителі влаштовували мітинги, акції або збори.
Причиною бійки, що призвела до трагедії, стала спроба невідомих зняти з паркану опозиційну символіку - прапори і стрічки. Бондаренко отримав важкі травми і був затриманий, пізніше його госпіталізували з РВВС. У реанімації потерпілий впав у кому, наступного дня помер.
Причиною бійки, що призвела до трагедії, стала спроба невідомих зняти з паркану опозиційну символіку - прапори і стрічки. Бондаренко отримав важкі травми і був затриманий, пізніше його госпіталізували з РВВС. У реанімації потерпілий впав у кому, наступного дня помер.
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