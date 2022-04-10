Євросоюз засудив вбивство Бондаренка в Білорусі і пригрозив новими санкціями

17:57 13 листопада Київ, Україна

Європейський Союз заявив про готовність ввести додаткові санкції проти Білорусі через загибель 31-річного білоруса Романа Бондаренка.

Про це сказав Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель в п'ятницю, 13 листопада.

"Європейський Союз вже ввів санкції відносно 55 осіб, винних у насильницьких репресіях і залякуваннях, і готовий ввести додаткові санкції", - йдеться в заяві.

ЄС очікує, що білоруська влада припинить насильство, звільнять усіх політичних в'язнів і проведе вибори.

"ЄС продовжує рішуче засуджувати насильство, що застосовується білоруською владою проти мирних демонстрантів, осіб, які беруть участь в продемократичному русі, незалежних ЗМІ, представників громадянського суспільства або простих білоруських громадян", - зазначив глава європейської дипломатії.