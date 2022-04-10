Євросоюз засудив вбивство Бондаренка в Білорусі і пригрозив новими санкціями

17:57 13 листопада Київ, Україна

Європейський Союз заявив про готовність ввести додаткові санкції проти Білорусі через загибель 31-річного білоруса Романа Бондаренка.
 
Про це сказав Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель в п'ятницю, 13 листопада.
"Європейський Союз вже ввів санкції відносно 55 осіб, винних у насильницьких репресіях і залякуваннях, і готовий ввести додаткові санкції", - йдеться в заяві.
ЄС очікує, що білоруська влада припинить насильство, звільнять усіх політичних в'язнів і проведе вибори.
"ЄС продовжує рішуче засуджувати насильство, що застосовується білоруською владою проти мирних демонстрантів, осіб, які беруть участь в продемократичному русі, незалежних ЗМІ, представників громадянського суспільства або простих білоруських громадян", - зазначив глава європейської дипломатії.
Ми писали, що Роман Бондаренко був побитий невідомими під час бійки на "Площі Змін" - де з початку серпня опозиційно налаштовані місцеві жителі влаштовували мітинги, акції або збори.

Причиною бійки, що призвела до трагедії, стала спроба невідомих зняти з паркану опозиційну символіку - прапори і стрічки. Бондаренко отримав важкі травми і був затриманий, пізніше його госпіталізували з РВВС. У реанімації потерпілий впав у кому, наступного дня помер.