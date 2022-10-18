Євросоюз не проти фінансувати Starlink в Україні

08:11 18 жовтня Київ, Україна

Міністри закордонних справ ЄС розглянули можливість фінансування системи супутникового зв'язку Starlink в Україні.



Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю Politico.



Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель "порушив цю тему" на зустрічі та "деякі країни підтримали його", зазначив литовський чиновник.



Він вважає, що "було б краще укласти договір між коаліцією країн, які могли б придбати у Маска Starlink та надати її українцям".



Financial Times з посиланням на джерела повідомила, що Боррель доручив європейським чиновникам розробити плани щодо поширення інтернет-покриття в Україні. Зокрема, ЄС "вивчає можливість обговорення укладання договору зі SpaceX та створення спільного фонду для оплати терміналів Starlink".



Джерела видання зазначають, що в ЄС розглядають також можливість звернутися щодо супутникового інтернету до інших компаній. У Євросоюзі вважають, що це "могло б бути дешевшим і надійнішим", ніж у випадку зі SpaceX.